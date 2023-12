Concorsi Sicilia: assunzioni in ASP e Ospedali dell’Isola

Concorsi Sicilia 2023, i bandi ancora non scaduti: diverse le ASP e gli Ospedali dell'Isola che ricercano personale.

Concorsi Sicilia 2023: sono diversi i bandi non scaduti che potrebbero interessare quanti sono alla ricerca di un impiego nel settore pubblico. In particolare, nell’Isola sono attivi diversi bandi per lavorare in Ospedali e ASP: ecco di quali si tratta.

Concorsi Sicilia 2023: Ospedale Villa Sofia – Cervello di Palermo

Tra i prossimi bandi in scadenza ci sono due concorsi promossi dall’Ospedale Villa Sofia – Cervello di Palermo. In particolare, il primo prevede tre posti da dirigente medico in neurochirurgia, a tempo pieno e indeterminato. Invece, il secondo concorso pubblico pubblicato dal Villa Sofia – Cervello di Palermo mira all’assunzione di due dirigenti biologi.

In particolare, quest’ultima posizione prevede del personale specializzato nelle procedure della procreazione medicalmente assistita. Anche in questo caso le posizioni sono a tempo indeterminato e pieno. Per entrambi i concorsi, la scadenza è prevista per il 24 dicembre 2023, data ultima entro la quale presentare la propria candidatura. Per maggiori informazioni sui concorsi, si rimanda alla lettura dei bandi integrali.

Subito lavoro Sicilia: ASP di Ragusa

Anche l’ASP di Ragusa è alla ricerca di personale e ha indetto un concorso con scadenza il 24 dicembre 2023. Si tratta di un concorso per titoli ed esami che mira all’assunzione di otto dirigenti medici per la disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica. Come nei casi precedenti, per maggiori informazioni rispetto ai requisiti del concorso si rimanda alla lettura del bando integrale disponibile sui canali ufficiali dell’ASP di Ragusa.

Offerte di lavoro Sicilia: Ospedale Garibaldi di Catania

Infine, tra i concorsi pubblici al momento attivi è presente anche uno per l’Ospedale Garibaldi di Catania. In questo caso, si mira all’assunzione di 7 fisioterapisti con contratto a tempo indeterminato. Nello specifico, il concorso si svolgerà per titoli ed esami e i profili ricercati rientreranno nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari.

Per tutti coloro i quali sono interessati a candidarsi, la data di scadenza per presentare la domanda di partecipazione è il 4 gennaio 2024. Infine, per avere maggiori informazioni su requisiti e date, si rimanda alla lettura del bando integrale.