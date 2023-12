Concorso Ministero Giustizia 2023: date e novità

Concorso Ministero Giustizia 2023: date e requisiti. Le informazioni più importanti sul bando pubblicato dall'Ente ministeriale.

Concorso Ministero Giustizia 2023: sono in arrivo nuove notizie in merito al bando pubblicato dal Ministero della Giustizia per assumere del personale in qualità di funzionari. In particolare, è stata annunciata una proroga e alcune modifiche alle date: di seguito tutte le novità sul concorso Ministero Giustizia 2023.

Il concorso del Ministero della Giustizia 2023 mira alla copertura di 107 posti da funzionari contabili. Nello specifico, le persone assunte saranno parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP). Tra le novità principali in merito a questo concorso c’è la proroga dei termini per presentare la domanda di ammissione. Infatti, adesso c’è tempo per presentare le candidature fino al 27 dicembre 2023, invece del 18 dicembre.

Inoltre, sono stati aggiornati i titoli di studio validi per la partecipazione al concorso Ministero Giustizia 2023 con l’inserimento dei seguenti diploma di laurea (DL):

Economia e Finanza;

Economia Industriale;

Marketing;

Scienze Politiche.

Requisiti

Di seguito sono riportati i requisiti necessari per accedere al concorso Ministero Giustizia 2023:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di funzionario contabile;

qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di laurea in Economia e commercio; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; LM-56 scienze dell’economia; LM-77 scienze economico-aziendali; LS 64/S scienze dell’economia; LS 84/S scienze economico-aziendali; e i diplomi di laurea (DL) citati all’inizio e aggiunti come titoli validi.



Concorso Ministero Giustizia: come candidarsi

Come anticipato, il nuovo termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso del Ministero della Giustizia è prevista per il 27 dicembre 2023. La procedura va effettuata online, tramite il portale inPA. Inoltre, si ricorda che per poter partecipare al concorso è necessario accedere al portale inPA tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. Infine, è fondamentale anche il possesso di un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificiata (PEC).