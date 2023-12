Lavoro Sicilia: assunzioni da Lidl, Decathlon e McDonald’s

Lavoro Sicilia, nuove campagne di assunzioni di importanti aziende dell'isola: Decathlon, McDonald's e Lidl cercano dipendenti.

Lavoro Sicilia, vediamo insieme quali aziende assumono sul nostro territorio: in cerca di dipendenti Decathlon, Lidl e McDonald’s.

Lavoro Sicilia: Decathlon

Posizione aperta per Sales Assistant a Melilli (sr), con contratto temporaneo part-time, non è richiesta nessuna esperienza pregressa. Vediamo insieme le mansioni da svolgere:

accogliere ed accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita che ritieni più adatto, che sia esso fisico o digitale.

garantire la disponibilità dello stock.

Prendere decisioni in autonomia circa la gestione del layout e del merchandising del tuo negozio

Supportare ed integrare la strategia 4 R (riduco, riuso, riciclo, riparo) nella tua attività

Il primo contratto è quindi a tempo determinato 1-3 mesi finalizzato all’inserimento in azienda, part-time dalle 20 alle 24 ore, con uno stipendio mensile tra 756 a 920 euro, variabile in funzione della base oraria settimanale. Per candidarsi basta andare nella sezione lavora con noi del sito Decathlon.

Offerte lavoro Sicilia: McDonald’s

Anche McDonald’s assume, posizione aperta come addetto/a Ristorazione, a Castelvetrano (TP); vediamo insieme alcuni requisiti utili:

Ottime doti relazionali;

Diploma di scuola media superiore;

Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Il contratto è part-time, per candidarsi basta andare sul sito dell’azienda nella sezione ” lavora con noi”

Subito lavoro Sicilia: Lidl assume

Lidl cerca un Junior Real Estate Project Manager per la Sicilia Orientale, le aree interessate sono appunto Real Estate Development e Construction.

Questi alcuni requisiti per il candidato:

Laurea di indirizzo tecnico (Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile, Architettura) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale)

Buone doti organizzative e di pianificazione

Buona predisposizione alle relazioni interpersonali

Di seguito invece ciò che offre il contratto: