Lavoro Catania: ARNAS Garibaldi, STMicroelectronics, Eurospin assumono

Lavoro Catania: sono molteplici le offerte attive presenti sul territorio catanese. Di seguito le possibilità lavorative più interessanti, con i requisiti.

Lavoro Catania: le nuove offerte lavorative riguardano ambiti che vanno dall’ elettronica alla grande distribuzione sino alla sanità. Vediamo una per volta le offerte che propone il mercato del lavoro catanese.

Lavoro Catania: ARNAS Garibaldi

La proposta in ambito medico-sanitario è avanzata dall’ARNAS Garibaldi che ha indetto un concorso per fisioterapisti. La selezione pubblica conta 7 posti per un contratto a tempo indeterminato nell’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari.

I candidati dovranno superare prima la valutazione dei titoli e poi le tre prove d’esame (una pratica, una scritta ed una orale),

Il termine per la domanda del concorso è il 4 gennaio e dovrà essere presentata online sul sito dell’ARNAS Garibaldi nella sezione “selezioni”.

Al candidato sono richieste specifici requisiti:

idoneità fisica.

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

assenza dispensa dall’impiego per aver ottenuto l’incarico stesso con la produzione di documenti falsi;

laurea di primo livello in Fisioterapia abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista – classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) – oppure Diploma universitario di Fisioterapista — Diploma conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente;

– classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) – oppure Diploma universitario di Fisioterapista — Diploma conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente; iscrizione all’ Ordine professionale.

Lavoro Catania: Eurospin

Dall’azienda leader del mercato arriva la richiesta di un addetto alle vendite. È preferita l’esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO. La posizione prevede la gestione di attività come assistenza alla clientela, di cassa, sistemazione della merce negli scaffali, la corretta tenuta del layout merceologico.

Per quanto riguarda i requisiti si rietine necessario l’essere automuniti. Sono inoltre qualità richieste:

massima serietà e disponibilità;

l’orientamento al cliente e la capacità di comunicare e relazionarsi con modalità positive nei rapporti interpersonali;

la capacità di collaborare in squadra per una gestione efficiente del punto vendita;

ottime capacità organizzative;

flessibilità.

Lavoro Catania: STMicroelectronics

La STMicroelectronics, azienda italo-francese produttrice di componenti elettronici e semiconduttori, offre un contratto a tempo indeterminato a una futura risorsa da aggiungere al team di Buyers per essere in grado di gestire un progetto strategico per l’azienda.

Oltre un titolo di Laurea triennale, un’esperienza lavorativa di circa 2-5 anni, un inglese finanziario fluido, il profilo del Buyers richiede: