Concorso dirigenti scolastici, in uscita bando per 587 posti: l’annuncio del Mim

Concorso dirigenti scolastici: in uscita il bando per 587 posti. Ecco cosa c'è da sapere e come fare domanda.

Il bando per il concorso dirigenti scolastici verrà pubblicato oggi, martedì 19 Dicembre 2023. Ad annunciarlo il ministro dell’istruzione e del merito sui suoi canali social. Ecco cosa c’è da sapere.

Pubblicazione del bando per il concorso dirigenti scolastici

Il concorso per i dirigenti scolastici è ormai alle porte, dal momento che il bando verrà pubblicato il 19 Dicembre 2023, prevede 587 posti per i futuri presidi. A comunicarlo è il ministero dell’Istruzione e del Merito in una nota sul sito ufficiale e condivisa sui canali social. Il bando del concorso ordinario si potrà trovare sulla piattaforma InPa e sulla piattaforma dei concorsi del Mim.

Gli aspiranti dirigenti scolastici, molto probabilmente, avranno il tempo di 30 giorni dalla pubblicazione del bando per fare domanda di partecipazione al concorso. I posti saranno 587 divisi per regione anche se non tutte rientreranno nel bando, ma sarà lo stesso a chiarirlo perché si terrà conto delle sedi vacanti nel prossimo triennio.

Tre prove previste dal concorso dirigenti scolastici

una prova preselettiva;

una prova scritta;

una prova orale.

Chi può partecipare al concorso dirigenti scolastici

Sarà il personale docente a poter fare domanda per partecipare al concorso. Ecco i requisiti:

avere un contratto a tempo indeterminato come personale docente delle istituzioni scolastiche statali o del personale educativo delle istituzioni educative statali;

come personale docente delle istituzioni scolastiche statali o del personale educativo delle istituzioni educative statali; essere in possesso di una laurea magistrale o anche: laurea specialistica o diploma di laurea secondo gli ordinamenti didattici precedenti al DM n. 509/1999, diploma accademico di II livello delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore;

o anche: laurea specialistica o diploma di laurea secondo gli ordinamenti didattici precedenti al DM n. 509/1999, diploma accademico di II livello delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore; aver svolto almeno 5 anni di servizio ;

; essere in possesso dei requisiti generali per lavorare nelle pubbliche amministrazioni.

Come fare domanda

I docenti aspiranti presidi, come per il concorso scuola, potranno inviare la domanda una volta pubblicato il bando attraverso l’applicazione di istanze online raggiungibile:

tramite il Portale Unico del reclutamento

tramite la “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” del sito Mim.

Per ulteriori dettagli relativi alle prove, scadenze e suddivisione dei posti del concorso occorrerà attendere il bando ufficiale.