STMicroelectronics annuncia 1500 nuove assunzioni: “È un momento d’oro”

STMicroelectronics ha annunciato 1500 nuove assunzioni grazie all'ingente aumento della domanda e ai contributi arrivati dall'Ue.

La STMicroelectronics di Catania si sta espandendo sempre di più, anche grazie all’esponenziale aumento della domanda e agli ingenti contributi pubblici arrivati dall’Europa.

“È un momento d’oro per questa grande realtà produttiva, che da più di sessant’anni rappresenta un fiore all’occhiello per la zona industriale della nostra città e che, principalmente, contribuisce ad elevare il prodotto interno lordo dell’intera Sicilia – commentano il segretario territoriale Giovanni Musumeci e il segretario provinciale della federazione Ugl Metalmeccanici Angelo Mazzeo -. Lo stabilimento di produzione ‘W-Sic’ sta, man mano, entrando a regime e la conferma dell’implementazione su Catania del progetto da 700 milioni per sviluppo e ricerca, che sarà realizzato in collaborazione con il Cnr, da parte del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso che ringraziamo, sono segnali importanti della grande attenzione di STM nei confronti di Catania“.

Per questo motivo, è stato anunciato che nel complessivo, a livello occupazionale, l’azienda avrà un incremento di almeno 1.500 assunzioni che, secondo le parole dei segretari, “sono manna dal cielo per evitare l’emigrazione altrove di tanti nostri giovani“.