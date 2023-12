Lavoro Sicilia: STMicroelectronics, Eurospin e Ikea assumono

Lavoro Sicilia: previste assunzioni e ricerca di personale: Eurospin, Ikea e STMicroelectronics sono alla ricerca di nuove figure. Di seguito i dettagli.

Lavoro Sicilia: previste nuove assunzioni e nuove possibilità di occupazione in Sicilia. Ecco di seguito alcune delle aziende che sono alla ricerca di nuove figure e di personale.

Lavoro Sicilia: Ikea assume

“Un lavoro in IKEA è molto più che un lavoro“, si legge nel profilo Indeed dell’azienda. Si cercano persone appassionate di arredamento alla ricerca di un percorso per diventare professionisti da poter impiegare per il profilo di Addetti al montaggio mobili.

Attraverso questo percorso di stage e un progetto formativo focalizzato sulle attività di Sales, la nuova recluta entrerà a far parte del team commerciale all’interno del punto vendita presente a Catania. I candidati incontreranno i clienti ogni giorno, supportandoli all’interno del mondo dell’economia circolare.

Lavoro Sicilia: Eurospin cerca personale



Eurospin è un’azienda italiana della grande distribuzione organizzata che nasce nel 1993 ed è leader di mercato con oltre 1250 punti vendita in Italia, Slovenia e Croazia.

Eurospin Sicilia S.p.A., Società operativa del gruppo Eurospin, ricerca per il proprio punto vendita situato a Caltanissetta ed a San Cataldo (CL), un addetto al banco gastronomia. I candidati ideali gestiranno il servizio al cliente, accompagnandolo con cortesia all’acquisto e garantendone la soddisfazione e fidelizzazione.

Tra i requisiti indispensabili, i seguenti:

approccio positivo al cliente;

affidabilità e serietà;

capacità comunicative e relazionali;

flessibilità e capacità di adattamento;

disponibilità a lavorare su turni e festivi;

residenza in zone limitrofe;

essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti.

Lavoro Sicilia: STMicroelectronics assume

Anche la nota azienda STMicroelectronics, sita a Catania, è alla ricerca di nuove reclute, in questo caso da impiegare come Material Management Operator. Tra i principali incarichi, quello di consegnare in tempo, secondo il programma e le priorità indicate dal supervisore, la quantità richiesta di materie prime e materiali di consumo, prelevati dal magazzino, al punto di utilizzo posizioni di stoccaggio nella linea di produzione, per mezzo della logistica.

I candidati per questo ruolo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: