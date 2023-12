Concorsi Sicilia non scaduti: i bandi attivi

Concorsi Sicilia: alcuni dei bandi attivi al momento per coloro i quali cercano una posizione lavorativa nel settore pubblico.

Concorsi Sicilia: sono diversi i bandi attivi al momento per tutti coloro i quali sono alla ricerca di un impiego nel settore pubblico. Infatti, sebbene si stiano avvicinando le festività di fine anno, continuano ad essere pubblicati bandi di concorso per incrementare il personale di alcuni enti pubblici. In particolare, ci sono Ospedali, Università e Enti dell’Isola alla ricerca di personale: ecco quindi quali sono i principali bandi di concorsi Sicilia attivi al momento.

Concorsi Sicilia: Ospedale Garibaldi di Catania

Il primo tra i concorsi Sicilia da citare è quello dell’Azienda Ospedaliera ARNAS “Garibaldi” di Catania, la quale ha indetto un concorso per titoli ed esami. Nello specifico, la selezione mira all’assunzione di 7 fisioterapisti, area dei professionisti della salute e dei funzionari.

L’offerta di lavoro proposta tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sezione Concorsi prevede contratto a tempo indeterminato. Per potersi candidare c’è tempo fino al prossimo 4 gennaio 2024, mentre per avere ulteriori informazioni sul concorso si rimanda alla lettura del bando integrale.

Subito lavoro Sicilia: Università di Messina

L’Università di Messina è alla ricerca di personale per coprire 23 posti di ricercatore a tempo determinato. Per fare ciò ha quindi indetto delle valutazioni comparative con scadenza il 17 dicembre 2023. Di seguito i settori interessati dalle valutazioni:

Civiltà antiche e moderne;

Economia;

Ingegneria;

Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali;

Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali;

Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali;

Scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche e scienze della terra;

Scienze politiche e giuridiche.

Offerte lavoro Sicilia: Comune di Palermo

Infine, tra i concorsi Sicilia ne è previsto uno indetto dalla Città Metropolitana di Palermo per 36 posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La posizione aperta è quella di Istruttore Amministrativo Contabile e i requisiti sono i seguenti:

cittadinanza italiana;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo specifico impiego;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o per motivi disciplinari;

non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione;

diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Per poter presentare la propria candidatura c’è tempo fino al prossimo 23 dicembre 2023. Per maggiori informazioni sul concorso, si rimanda alla lettura del bando integrale disponibile online.