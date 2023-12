Concorso INPS: le modalità d’esame per il bando da 585 posti

Concorso INPS: previste 585 assunzioni per il bando in uscita. Ecco quali sono i requisiti e come si svolgeranno le prove.

Concorso INPS: sono 585 i posti, anche per diplomati, previsti dal bando di concorso dell’Istituto nazionale della previdenza sociale che mira ad arricchire l’organico dell’ente. Un’ occasione, dunque, da cogliere al volo per coloro i quali sono alla ricerca di un impiego. Il contratto di lavoro che verrà proposto sarà, infatti, a tempo indeterminato.

Concorso INPS: i posti disponibili

Il bando in questione consisterà nell’assunzione in area B di diverse unità di personale, per un totale di 585, come stabilito nel programma di assunzioni dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Concorso INPS: i requisiti

Per poter inoltrare la domanda e prendere parte al concorso di INPS per 585 posti, bisogna rispettare diversi requisiti, la cui assenza determina l’esclusione dal bando.

Come già preannunciato, un requisito fondamentale sarà quello di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Per chi, invece, è in possesso di una laurea, avrà diritto ad un punteggio superiore, in quanto possessori di un titolo universitario.

Per poter conoscere, nel dettaglio, la lista completa dei requisiti, bisognerà attendere la pubblicazione ufficiale del bando, slittata all’inizio del prossimo anno.

Concorso INPS: le prove d’esame

Le prove d’esame saranno svolte tramite iter informatizzato e potranno svolgersi in sedi decentrate e non a Roma come unica sede. Secondo le informazioni giunte al momento, sarà sicuramente presente una prova scritta. Le materie saranno note all’uscita del bando. A seguito della prova scritta ce ne sarà anche una orale che verterà sulle stesse materie. Attenzione anche alle conoscenze di lingua inglese e padronanza delle abilità informatiche.

Come fare domanda

In attesa delle conferme ufficiali che arriveranno con l’uscita del bando, ciò che è certo è che la procedura per poter inoltrare la domanda sarà fatta solo ed esclusivamente online tramite la piattaforma inPA. Per poter accedere, è necessario il possesso di SPID, CIE o CNS. Serve, inoltre, un indirizzo email PEC personale.