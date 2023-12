Concorso Ministero dei Trasporti: 160 posti anche per diplomati

Concorso Ministero dei Trasporti: previste 160 assunzioni anche per diplomati. Ecco quali sono i requisiti richiesti.

Concorso Ministero dei Trasporti: indetto un bando di concorso per l’assunzione di 160 risorse per rinforzare l’unità di personale non dirigenziale. Si tratta di un posto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’ Area Assistenti nelle sedi decentrate e periferiche in tutta Italia.

Il concorso è aperto anche a chi è in possesso solo del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Concorso Ministero dei Trasporti: come sono suddivisi i posti

I 160 posti disponibili sono così suddivisi:

80 unità per l’ex profilo di “assistente geometra” (codice A);

80 unità per l’ex profilo di “assistente tecnico” (codice B).

Coloro i quali vogliono candidarsi, possono presentare la domanda di partecipazione per soltanto un codice e per una sola delle sigle riferite allo stesso codice.

Concorso Ministero dei Trasporti: i requisiti

Per poter partecipare al concorso bisogna soddisfare i requisiti di seguito elencati:

Essere in possesso della cittadinanza italiana;

Avere almeno 18 anni;

Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito al termine di un percorso di istruzione liceale scientifica oppure in costruzioni, ambiente e territorio o anche un diploma di maturità professionale/tecnica in tecnico delle industrie meccaniche/perito tecnico.

Concorso Ministero dei Trasporti: come presentare la domanda

La domanda per poter effettuare la propria candidatura a questo concorso va inoltrata solo ed esclusivamente per via telematica. Per farlo, è necessario essere in possesso di SPID, CIE, CNS o eIDAS attraverso cui si può accedere al Portale inPA. Successivamente verrà richiesto di compilare il format di candidatura.

Per potersi candidare, c’è tempo fino al 10 gennaio 2024.

Il concorso prevede lo svolgimento di 2 prove: una scritta e una orale, riservata a coloro i qual abbiano superato la prima prova.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del bando integrale che è stato pubblicato sul portale inPA e sul sito ufficiale del Ministero dei Trasporti.