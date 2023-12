Concorso Marina Militare 2023: i requisiti e le scadenze

Concorso Marina Militare 2023: di seguito tutte le informazioni più utili riguardanti i requisiti, le scadenze e come fare domanda per partecipare al bando.

Concorso Marina Militare 2023: il Ministero della Difesa ha pubblicato il concorso per l’accesso ai centri sportivi agonistici della Marina Militare di volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in qualità di atleti. Sono 7 le posizioni aperte da distribuire in varie discipline. Di seguito tutti i dettagli per gli interessati.

Concorso Marina Militare 2023: i posti

Per quanto riguarda i posti disponibili per questo concorso, come anticipato le posizioni aperte sono 7 in totale. I posti sono ripartiti nelle seguenti discipline/specialità:

canoa acqua mossa:

– 1 atleta di sesso femminile, specialità K1 slalom;

– 1 atleta di sesso femminile, specialità K1 slalom; canottaggio:

– 1 atleta di sesso femminile, specialità quattro senza timoniere e due senza timoniere, bordata dispari (voga a destra) sulla distanza olimpica dei 2.000 m.;

– 1 atleta di sesso femminile, specialità otto con timoniere e due senza timoniere, bordata pari (voga a sinistra) sulla distanza olimpica dei 2.000 m;

– 1 atleta di sesso femminile, timoniere nella specialità due con timoniere, sulla distanza olimpica dei 2.000 m.;

– 1 atleta di sesso femminile, specialità 100m, trasporto manichino con pinne;

– 1 atleta di sesso maschile, specialità Fossa Olimpica categoria Eccellenza, evento Individuale;

– 1 atleta di sesso maschile, specialità trampolino misto 3 m sincro.

Concorso Marina Militare 2023: i requisiti

Possono partecipare al concorso atleti Marina Militare 2023 coloro che hanno i requisiti elencati di seguito:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 35° anno di età ;

; avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nella Marina Militare;

diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).

Concorso Atleti Marina Militare 2023: come fare domanda

Infine, per poter partecipare al concorso è necessario presentare la propria candidatura entro i termini indicati dal bando. Nello specifico, la domanda di ammissione al concorso per atleti della Marina Militare dovrà essere compilata e inviata entro il 28 dicembre 2023 solo via web.

Per presentare la propria domanda di partecipazione al concorso sarà necessario utilizzare il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa al quale ci si autentica solo tramite SPID, CIE o CNS.