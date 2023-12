Lavoro Sicilia: Eurospin, McDonald e Decathlon assumono

Lavoro Sicilia: quali aziende assumono nell'Isola e quali sono i requisiti richiesti per entrare a far parte dei loro staff.

Lavoro Sicilia: tre importanti aziende, Eurospin, McDonald e Decathlon, offrono posti di lavoro sia a tempo determinato che non, anche part-time. Di seguito i requisiti per accedere alle posizioni e i dettagli.

Lavoro Sicilia: Eurospin

Eurospin è alla ricerca di due figure diverse. La prima come Staff nell’ufficio IT, la sede di riferimento è quella di Catania, la figura richiesta si occuperà di attività inerenti al supporto e l’assistenza tecnica sia del punto vendita che del personale, ma principalmente del lavoro di IT quindi la configurazione di terminali e PC, gestione delle connessioni e supporto tecnico. Tra i requisiti, si richiede una Laurea in informatica o in ingegneria informatica.

La seconda posizione aperta fa riferimento alla sede di San Cataldo a Caltanissetta e si ricerca un addetto/a al banco gastronomia, il quale dovrà occuparsi della vendita e della preparazione dei prodotti da banco, la pulizia e corretta esposizione.

I requisiti richiesti dall’azienda non sono particolarmente stringenti, una propensione ad un approccio positivo col cliente e affidabilità.

Subito lavoro Sicilia: Decathlon

Decathlon ricerca un Sales assistant per il suo punto vendita di Trapani, la posizione è aperta a tutti anche a chi non ha nessuna esperienza nell’ambito. Le mansioni consistono nell’essere una figura di riferimento per il cliente all’interno del negozio. Decathlon richiede un figura che sia accogliente, e cerca appassionati di pratiche sportive.

Lavoro Sicilia: McDonalds cerca personale

McDonald‘s ricerca un addetto/a alla ristorazione, per il punto vendita di Castelvetrano nella provincia di Trapani.

I requisiti richiesti dall’azienda di fast food sono i seguenti:

Diploma di scuola media superiore;

Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

La figura si dovrà dividere tra cucina e sala, occupandosi in cucina di gestire il flusso di clienti, e in sala bisognerà occuparsi dell’accoglienza e supporto al cliente nelle ordinazioni, qualora fosse necessario, al fine di far vivere un’esperienza piacevole al cliente.