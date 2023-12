Operaio investito da camion sul lavoro nel Catanese: è grave

Un operaio di 56 anni sarebbe rimasto coinvolto in un incidente sul luogo di lavoro dove l'avrebbe investito un camion.

Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato in Sicilia, questa volta in provincia di Catania. Infatti, a poche ore di distanza dalla tragedia avvenuta nel Messinese, si teme per la vita di un uomo di 56 anni investito da un camion mentre era al lavoro.

In particolare, l’incidente è avvenuto nell’isola ecologica di Riposto e l’operaio investito sarebbe in gravi condizioni con diversi traumi addominali. Si indaga sulla dinamica dell’incidente, ma sembrerebbe che il malcapitato, originario di Giarre, sia stato investito da un camion sulla strada vicino l’Isola ecologica di via Carbonaro. Secondo quanto riportato, il camion avrebbe schiacciato il 56enne contro un muretto di pietra, dopo una manovra effettuata proprio per evitare il muro.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per l’operaio ferito che è stato condotto al Trauma Center del Cannizzaro. Inoltre, presenti sul posto anche i Carabinieri per indagare sulla dinamica dell’incidente, e il sindaco di Riposto, Davide Vasta.

Secondo quanto riportato sulle condizioni dell’uomo, il 56enne sarebbe vigile ma avrebbe riportato diversi traumi dovuti allo schiacciamento. Nel frattempo, per la giornata odierna è stata disposta la chiusura dell’isola ecologica, il cui servizio riprenderà nel corso della giornata di domani.