Sicilia, ancora un morto sul lavoro: 51enne perde la vita

Tragico incidente sul posto di lavoro in Sicilia: morto un 51enne nel Messinese con un trauma cranico fatale.

Nella giornata di ieri, 6 dicembre 2023, nel comune di Rocca di Caprileone nella provincia di Messina, è avvenuta l’undicesima “morte bianca” in questa provincia dall’inizio del 2023.

L’incidente si è verificato nei pressi di un capannone di via industrie, zona in cui risiedono alcune delle più importanti aziende del territorio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era occupato in una fase di carico del camion che egli stesso guidava, quando scendendo dalla cabina, avrebbe perso l’equilibrio e cadendo di schiena avrebbe sbattuto violentemente la testa sull’asfalto.

Inutile l’intervento repentino degli operatori del 118, i quali, una volta giunti sul luogo dell’incidente, hanno semplicemente constatato il decesso del camionista. Il trauma cranico conseguente alla caduta è risultato fatale per il 51enne.