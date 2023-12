Biglietti scontati per giovani siciliani: ITA Airways lancia il “Flight pass”

Flight pass giovani Sicilia: nuova agevolazione per i giovani dell'Isola nata dall'accordo tra Schifani e i vertici di Ita Airways.

Flight pass giovani Sicilia: per far fronte al problema del caro voli in Sicilia, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha incontrato i vertici di Ita Airways per discutere di importanti novità. Oggetto dell’incontro, una nuova agevolazione tariffaria a favore dei siciliani, soprattutto i più giovani. Annunciato, per la prossima stagione Summer 2024, un incremento dei voli e il lancio del Flight pass per i giovani siciliani.

Flight pass giovani Sicilia: cos’è

Si tratta di un nuovo prodotto commerciale dedicato ai ragazzi dai 12 ai 25 anni che viaggiano sui voli Ita Airways da e per la Sicilia. Consiste in un pacchetto di voucher prepagati da utilizzare per l’emissione di biglietti aerei e sarà personalizzabile in termini di numero di voli (minimo 6 – massimo 24), destinazioni, periodo in cui viaggiare.

Flight pass giovani Sicilia: la soddisfazione di Schifani

Un altra misura, dunque, fortemente voluta dal governo Schifani che continua ad affrontare la questione del caro voli in Sicilia. “Sono contento — commenta il presidente — del nuovo rapporto che si è instaurato con la compagnia di bandiera. Sono certo che si possa finalmente costruire un dialogo improntato alla massima collaborazione. E le iniziative che mi sono state illustrate, pensate ad hoc per la Sicilia, dimostrano una grande attenzione per il nostro territorio e vanno proprio nella direzione che auspicavo da tempo: ridurre i costi dei voli, assicurando a tutti i siciliani il diritto alla mobilità”.

Soddisfatto anche Andrea Benassi, direttore della compagnia aerea di bandiera: “Sono molto soddisfatto dell’incontro con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, a cui ho personalmente confermato l’importanza che riveste la Sicilia per Ita Airways – ha dichiarato Benassi —. Con il Flight pass giovani Sicilia facciamo un ulteriore passo in avanti a favore dei giovani, consentendo loro di ricongiungersi con i familiari o di raggiungere l’Isola per motivi di turismo”.

Da quando si può acquistare il pass

Già a partire da questa settimana, sul sito della maggiore compagnia aerea nazionale sarà possibile procedere all’acquisto del flight pass di Ita Airways dedicato ai giovani siciliani. Il pacchetto comprenderà voli diretti in partenza da Roma Fiumicino e Milano Linate, per Catania e Palermo e viceversa.