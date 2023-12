Caro voli Sicilia, polemiche sul bonus della Regione: “Non per tutti”

Caro voli Sicilia: si inasprisce la polemica per il bonus per agevolare le spese dei biglietti aerei, misura che comprende solo parte di categorie di persone, escludendone altre. A farne le spese, tanti studenti universitari.

Caro voli Sicilia: è attivo da ieri il portale della Regione che permetterà ad ogni residente dell’Isola di usufruire di uno sconto del 25% mentre, per altre categorie si potrà arrivare anche fino al 50%. L’ agevolazione vale per chi ha acquistato un biglietto dal 10 novembre in poi. Non è finita qui, perché il bonus è riservato a coloro i quali viaggiano da e per tutti gli scali di Roma e Milano, requisito che ha, inevitabilmente, fatto sollevare diverse polemiche.

Caro voli Sicilia: bonus non per tutti ma per pochi

Caro voli che, anche per quest’anno, potrebbe significare rinuncia alle vacanze natalizie in casa per tanti lavoratori o studenti che vivono al nord, non residenti in Sicilia. “E per coloro non residenti in Sicilia che è il 3° Natale di fila che per questo problema non tornano a trascorrerlo in famiglia — scrive un lettore sui social —, con i propri figli lontano dai nonni, non si è pensato nulla. Soliti interventi fatti male o esclusivi per alcune categorie“. Si scatenano i commenti di fronte a questa misura, specie da chi viaggia da altre città che non sono Roma e Milano. “Non capisco perché solo Roma e Milano, io abito a Torino per studio ma sono catanese e non posso accedere allo sconto“, dichiara un lettore. Ma a penalizzarlo anche il fatto di aver acquistato il biglietto prima del 10 novembre, altro requisito che lo esclude dalla richiesta del bonus. “Ho comprato il volo prima del 10 novembre per evitare di pagarlo 1 milione di euro…”.

Caro voli Sicilia: polemiche di chi ha prenotato prima del 10 novembre

Visto e considerato che la lievitazione dei prezzi parte già da ottobre e che in molti hanno deciso di prenotare in largo anticipo, al fine di evitare prezzi ancora più alti, si fa viva la protesta di chi ha acquistato prima del 10 novembre. “Per avere un minimo di prezzi abbordabili abbiamo dovuto prendere i biglietti mesi fa”, dichiara una lettrice. Ma, dall’altro lato, c’è chi si trova costretto a dover prenotare più tardi per motivi di lavoro o altro. “Va detto che in base al proprio lavoro, non tutti hanno modo di potere pianificare con largo anticipo i voli. E che un volo può essere anche dovuto a un viaggio di emergenza last minute“.

Misure divisive, dunque. Sicuramente un passo in avanti che aiuterà, indubbiamente, qualcuno, ma tantissimi altri utenti sono rimasti esclusi da questa agevolazione e dovranno affrontare cospicue spese. A pagarne di più, gli studenti universitari o le famiglie. Basti pensare che, per viaggiare da e per Bologna, città che ospita numerosissimi studenti siciliani che studiano nell’Ateneo del capoluogo emiliano, si superano i 500 euro.

Caro voli Sicilia: a chi è rivolto il bonus e come richiederlo

Attualmente, dunque, le categorie incluse sono quelle già citate, con voli da e per Roma e Milano. Ecco, in sintesi, un riepilogo:

Tutti i residenti in Sicilia 25% di sconto;

Fino al 50% per categorie speciali quali studenti, disabili e viaggiatori con Isee inferiore a 9.360 euro.

Biglietti acquistati a partire dal 10 novembre 2023.

Per poter chiedere lo sconto bisognerà collegarsi alla piattaforma (https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli), accedendo con SPID o CIE, e completare le differenti sezioni funzionali alla presentazione della richiesta di sconto.