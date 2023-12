Caro voli Sicilia, attiva piattaforma per richiedere bonus fino al 50%: la procedura

Caro voli Sicilia: la regione ha attivato una piattaforma online attraverso la quale è possibile chiedere una riduzione del 25% per tutti i residenti nell’Isola, fino al 50% per categorie speciali quali studenti.

Caro voli Sicilia: anche quest’anno ci sarà da fare uno sforzo notevole per chi vive la nord e vuol tornare in patria per trascorrere le feste con i propri cari. Stando a quanto riporta Assoutenti, infatti, i prezzi sono alle stelle, superando anche i 500 euro tra andata e ritorno, in classe economy. A questi, bisognerà, inoltre, aggiungere i costi del bagaglio a mano o la scelta del posto.

Caro Voli Sicilia: attivo il portale della Regione

Emergenza che, dunque, è più viva che mai nonostante le continue lotte del governo Schifani che però annuncia grandi novità. L’ assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, ha scritto: “Ogni residente in Sicilia godrà di uno sconto del 25%, mentre alcune categorie avranno lo sconto raddoppiato al 50%. Il portale della regione sarà attivo il 4 dicembre. Se hai acquistato un biglietto dal 10 novembre in poi potrai richiedere il rimborso. Dal 4 dicembre, basterà collegarsi al sito dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità per richiedere il rimborso dei voli effettuati dall’1 dicembre in poi”. Questa, dunque, la procedura da seguire al fine di ricavare qualche agevolazione e rendere meno amaro il rientro nell’Isola.

Caro voli Sicilia: Codacons contro Antitrust

Dall’altro lato, Antitrust che sembra non intervenire in maniera tempestiva, come sottolinea il Codacons. “Qualsiasi provvedimento sarà adottato dell’Autorità nei prossimi mesi — si legge nella nota — sarà tardivo e non salverà le tasche dei cittadini“.

Ciò che chiede il Codacons è il blocco degli algoritmi che fanno impennare i prezzi per volare nelle Isole a Natale e Capodanno. Ma si considerano anche coloro i quali devono sostenere dei viaggi obbligatori, per motivi lavorativi.

Caro voli Sicilia: come richiedere gli sconti

Da oggi, partono gli sconti per tutti i residenti dell’Isola appartenenti a specifiche categorie. Le riduzioni variano dal 25% al 50%. Ecco come vengono divisie:

25% per tutti i residenti nell’Isola;

Fino al 50% per categorie speciali quali studenti, disabili e viaggiatori con Isee inferiore a 9.360 euro.

L’ agevolazione è riservata a coloro che hanno acquistato biglietti a partire dal 10 novembre 2023 da e per tutti gli scali di Roma e Milano.

Per poter chiedere lo sconto bisognerà collegarsi alla piattaforma (https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli), accedendo con SPID o CIE, e completare le differenti sezioni funzionali alla presentazione della richiesta di sconto.