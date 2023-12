Caro voli: ci vogliono oltre 500 euro per tornare in Sicilia per Natale

Caro voli Sicilia, la situazione peggiora sempre di più: i fuorisede devono spendere oltre 500 euro per tornare al Sud durante le vacanze.

Continua il caro voli delle tratte per la Sicilia, diventando sempre più grave: come dimostra l’indagine realizzata da Assoutenti cercando biglietti per la classe economy in partenza il 23 dicembre 2023 e di ritorno il 7 gennaio 2024 sul portale Skyscanner (portale specializzato nella comparazione dei prezzi per i viaggi), i costi siano arrivano oltre i 500 euro.

Per esempio, da Torino a Catania sono richiesti 446 euro, da Pisa a Catania 441, i voli di andata e ritorno Bologna-Palermo costano in totale 521 euro, la tratta Genova-Catania è disponibile da 404 euro. Questi prezzi non considerano però i costi aggiuntivi per il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere; insomma, per i fuorisede tornare in Sicilia per le vacanze non sarà affatto semplice.

“Spostarsi in Italia durante le festività è sempre più un salasso che svuota le tasche dei cittadini – spiega il presidente Furio Truzzi -. Una emergenza che si ripresenta ogni anno e che sembra senza soluzione“.