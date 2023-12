Ponte dell’Immacolata: voli in offerta e idee su dove andare

Nessuna idea su cosa fare questo fine settimana? Di seguito alcuni suggerimenti per gli amanti dei viaggi e non solo.

Il ponte dell’Immacolata si avvicina e sarebbe davvero l’ideale passarlo tra i mercatini natalizi più belli d’Europa. Dove andare? Per fortuna ci sono diversi voli in offerta! Di seguito alcune idee su dove andare e cosa fare (anche in Sicilia) questo lungo fine settimana.

Voli low cost

Sono varie le città che si possono raggiungere questo weekend con voli a prezzo contenuto. Per esempio, Ryanair propone dei biglietti per Roma, la capitale italiana, ad una cinquantina di euro. Una volta arrivati nella città, sarà possibile visitare i monumenti più belli e immergersi nell’atmosfera natalizia andando, per esempio, al Christmas World di Villa Borghese.

Skyscanner propone poi la Francia con Parigi, indubbiamente una delle capitali europee più magiche, soprattutto a Natale. Il budget in questo caso sale a 114 euro, ma essendo ormai a soli 4 giorni di distanza dal prossimo weekend è più che legittimo. Per chi se lo può permettere, dunque, Parigi potrebbe essere un’ottima idea: gli Champs-Élysées illuminati, i negozi decorati, i mercatini…

A 144 euro, poi, Francoforte. La Germania, si sa, è uno dei paesi più belli per quanto riguarda le decorazioni natalizie. Perché, dunque, non acquistare i biglietti e partire?

I mercatini natalizi più belli

Dove ammirare i mercatini natalizi più suggestivi? In Italia ci sono quelli di Trento e Bolzano, ma anche quelli di Verona, Arezzo, Gubbio e Napoli. In Europa, invece, sono sicuramente molto belli i mercatini belgi, in special modo quelli di Bruxelles, Liegi e Bruges. Poi, quelli francesi; per un’atmosfera da sogno si consiglia di visitare Strasburgo. Anche la Germania è specializzata in materia, così come la Svizzera; insomma, il nord Europa è in generale un ottimo luogo dove passare le vacanze natalizie.

Cosa fare in Sicilia

Chi preferisce restare in Sicilia ha diverse alternative. A Catania, per esempio, è possibile fare una passeggiata serale in via Etnea arrivando fino a piazza Università, dove si potranno ammirare le luci e l’albero di Natale, dando nel frattempo un’occhiata agli stand del mercatino. Da giorno 8, poi, il Christmas Town, che però è a pagamento.

A Palermo, invece, giovedì 7 dicembre alle 18 aprirà a Villa Filippina il New Christmas Village, organizzato dalla New Service Palermo e da Villa Filippina. Alberi di Natale, luminarie, cieli stellati, Babbo Natale e piste da pattinaggio, il tutto ad ingresso gratuito, tranne quest’ultima.