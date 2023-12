Caro voli: per gli studenti bonus del 50% per tornare in Sicilia

Per la Sicilia è ancora emergenza caro voli, ma da oggi sono disponibili aiuti per i fuorisede; di seguito i dettagli.

Caro voli Sicilia: la situazione è grave. Secondo le ricerche, chi vuole tornare al Sud per le vacanza natalizie è costretto a spendere oltre 500 euro per i biglietti aerei in classe economy, senza i costi aggiuntivi del bagaglio a mano e della scelta del posto a sedere. “Un salasso che svuota le tasche dei cittadini“, definisce la situazione il presidente di Assoutenti Furio Truzzi. E ancora: “Un’emergenza che si ripresenta ogni anno e che sembra senza soluzione“.

Sebbene la soluzione assoluta non si sia ancora trovata, sono adesso disponibili degli aiuti per “tamponare” il problema. Di seguito, dunque, i dettagli.

Il nuovo bando

Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, ha reso noto tramite un post sulla sua pagina Facebook che ogni residente in Sicilia godrà di uno sconto del 25% sui biglietti aerei. Con il DDG n. 3158 del 10.11.2023, infatti, l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha approvato un avviso indirizzato alle compagnie aeree e finalizzato a definire una misura per il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità della Regione Sicilia con lo scopo di migliorare la connettività regionale.

Come si legge nel bando, i beneficiari sono i residenti ed i residenti appartenenti alle categorie prioritarie e gli sconti sono applicabili per i voli dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 acquistati dal 10 novembre da e per tutti gli scali di Roma e Milano.

Il bonus del 50% per studenti

Alcune categorie, inoltre, avranno lo sconto raddoppiato al 50%: si tratta di studenti, disabili e viaggiatori con Isee inferiore a 9.360 euro.

Gli studenti e le studentesse fuorisede, dunque, potranno approfittare di questa opportunità. Si fa presente, come cita il bando, che “Non sarà attribuito alcun criterio di priorità all’ordine cronologico di ricezione delle istanze“.

Caro voli: come chiedere lo sconto

Per poter richiedere l’agevolazione bisognerà collegarsi alla piattaforma (https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli), accedendo con SPID o CIE, e completare le differenti sezioni funzionali alla presentazione della richiesta di sconto dalle ore 09:00 del 04 Dicembre 2023 alle ore 18:00 del 30 Gennaio 2024.