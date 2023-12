“Offerte di Natale a sorpresa” Wizz Air: i voli low cost da Catania

Sono molteplici i voli a basso prezzo offerti dalla compagnia aerea Wizz Air in partenza da Catania e Comiso; di seguito i dettagli.

Nuovi voli low cost: la compagnia aerea ungherese Wizz Air propone nuove tratte in partenza da Catania verso mete nazionali ed europee. Di seguito termini e condizioni delle offerte: “Prezzo di sola andata comprensivo di spese amministrative e un bagaglio a mano (max: 40x30x20cm). Il trolley e qualsiasi altro bagaglio da stiva sono soggetti a costi aggiuntivi. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ. Il numero di posti a sedere ai prezzi indicati è limitato“.

Inoltre, si fa presente che i prezzi riportati sono solo indicativi e non devono essere interpretati come un’offerta: gli importi indicati potrebbero differire dal prezzo effettivamente disponibile in corso in corso sul sito web a causa dei processi di prenotazione in corso e recenti.

Infine, come si specifica sul sito, il prezzo di 19,99 euro viene applicato esclusivamente il 6 dicembre 2023 dalle 00:00 alle 23:59 CET a una selezione di voli; il periodo per godere di questa promozione è limitato: i viaggi devono essere completati entro il 15 marzo 2024.

Le offerte da Catania

Di seguito alcune delle offerte più interessanti in partenza dall’aeroporto di Catania:

Le offerte da Comiso

Sono presenti sul sito Wizz air anche alcune offerte in partenza dallo scalo di Comiso; eccole di seguito: