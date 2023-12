Ponte dell’Immacolata: Catania tra le mete preferite dai turisti

Secondo un'indagine sulle scelte dei turisti, Catania sarebbe tra le mete preferite per il ponte dell'Immacolata 2023.

Il ponte dell’Immacolata è una delle ultime occasioni pre-festività natalizie per poter approfittare e fare una pausa dalla vita frenetica quotidiana. Infatti, si tratta di un weekend lungo che permetterà a molti di rilassarsi e di viaggiare verso mete già note o da scoprire.

Ma quali sono le mete più gettonate dai viaggiatori? Secondo un’indagine di eDreams, la Sicilia ottiene ottimi risultati in vista del ponte dell’Immacolata 2023. Questo perché alcune città dell’Isola risultano tra le località più selezionate dai viaggiatori di questo weekend.

In particolare, secondo quanto rilevato la città di Catania è la seconda meta più scelta da chi ha deciso di viaggiare in Italia. Prima della città etnea si trova solo Milano, mentre a seguire sono presenti Roma, Palermo e Napoli. Tuttavia, alcuni italiani hanno deciso di viaggiare all’estero, e le mete preferite sono state Parigi, Londra, Barcellona, Tirana e Bucarest. Infine, per i viaggiatori in partenza da Catania, le mete più ambite sono state Milano e Roma.