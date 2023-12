Offerte voli Ryanair: biglietti a meno di 20 euro per vacanze natalizie last minute

Chi desidera viaggiare durante il periodo natalizio può approfittare di alcune offerte low cost promosse dalla compagnia: ecco quali.

Sul proprio sito ufficiale, la nota compagnia aerea low cost irlandese Ryanair promuove, come spesso accade, alcune offerte stracciate per i viaggiatori. Un’ottima notizia per coloro che stavano pensando ad una vacanza dell’ultimo minuto da intraprendere nel prossimo periodo delle festività natalizie.

Alcune interessanti destinazioni saranno raggiungibili con partenze dagli aeroporti di Catania e Palermo. Di seguito, le mete soggette agli sconti proposti da Ryanair:

Partenze dall’aeroporto Fontanarossa di Catania

Londra (Stansted), UK, a partire da 14,99€ ;

(Stansted), UK, a partire da ; Sofia, Bulgaria, a partire da 14,99€;

Partenze dall’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo

Londra (Stansted), UK, a partire da 14,99€ ;

(Stansted), UK, a partire da ; Valencia, Spagna, a partire da 14,99€;

Secondo la validità dei biglietti a prezzo scontato acquistati, sarà possibile viaggiare dal 12/12/2023 fino al 15/03/2024 avendo uno sconto del 15%, ma attenzione: il flash sale dura solo poche ore!