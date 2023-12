Guasto all’aereo in arrivo da Catania: procedure di emergenza per l’atterraggio

Un guasto in un aereo proveniente da Catania ha costretto il personale di volo ad un atterraggio d'emergenza.

Nonostante la vicenda potesse comprensibilmente creare della tensione, un passeggero di un aereo Ryanair ha raccontato di un “clima tranquillo” a bordo del velivolo, partito da Catania ed atterrato “in emergenza” all’aeroporto d’Abruzzo di Pescara.

Il fatto risale allo scorso 9 dicembre, quando l’andata in blocco dei flap – le parti mobili dell’ala – ha costretto l’aereo a diversi minuti di avaria, prontamente controllata dal personale di volo che, durante il malfunzionamento, si è sempre mantenuto in contatto con i tecnici della compagnia irlandese.

Come da procedura, i Vigili del Fuoco sono stati informati sulle problematiche dell’aereo e posizionati in pista. L’atterraggio del mezzo si è però svolto in totale sicurezza, grazie anche alla professionalità del capitano, ed una volta scesi i passeggeri sono stati indirizzati al gate per lo sbarco. Il velivolo è stato poi riparato e sostituito proprio a Pescara.