Caro voli Sicilia: AeroItalia introduce applicazione immediata dello sconto

Caro voli Sicilia, ultimi aggiornamenti: ora è possibile applicare lo sconto del 25% sui biglietti aerei per Roma e Milano al momento dell’acquisto, grazie all’iniziativa della compagnia AeroItalia.

Caro voli Sicilia: l’iniziativa della compagnia AeroItalia

Il sito della compagnia Aeroitalia ha introdotto l’automatismo per l’applicazione diretta dello sconto del 25% sul prezzo dei biglietti aerei per gli aeroporti di Roma e Milano. All’utente basterà, al momento dell’acquisto, spuntare la casella corrispondente alla domanda ‘Siete residenti in Sicilia?’.

“Questa iniziativa è parte del nostro impegno costante nel supportare le comunità locali promuovendo la mobilità dei siciliani da e verso la nostra penisola”, si legge sulla pagina Facebook della compagnia. L’iniziativa rappresenta una riposta concreta al problema caro-voli che ogni anno si ripresenta in vista delle festività natalizie, penalizzando fortemente i residenti nell’isola.

L’incentivo economico a vantaggio dei siciliani rientra nel progetto di stanziamento dei fondi per l’insularità riconosciute dallo Stato alla Regione Sicilia. Il contributo consiste in uno sconto del 25% sul costo totale della singola tratta, comprensivo di tutte le tasse, spese e accessori fatturate dal vettore.

Caro voli Sicilia: come ottenere lo sconto di AeroItalia

Si specifica che tale opzione è stata introdotta, al momento, solo dalla compagnia AeroItalia.

La procedura standard da seguire per richiedere il bonus resta invariata: l’avente diritto dovrà richiederlo al dipartimento regionale delle Infrastrutture entro 30 giorni dalla data del volo, per riceverlo in forma di rimborso.

La richiesta potrà essere inoltrata attraverso SiciliaPEI – Bando Caro Voli, la piattaforma pensata appositamente per agevolare l’ottenimento del bonus e la procedura di verifica dei requisiti.

Requisiti per ottenere lo sconto

L’utente è tenuto a dichiarare la residenza in un comune della regione Siciliana. Può inoltre dichiarare di essere in una delle condizioni che danno accesso alle categorie prioritarie: essere studente, avere una disabilità del 67% di percentuale di invalidità, avere un ISEE inferiore a 9.360,00 euro.