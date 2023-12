Ponte Immacolata 2023 Catania: cosa fare in città e in provincia

Ponte immacolata 2023 Catania in arrivo, ma come trascorrerlo? Tra eventi e mercatini di natale, ecco alcuni suggerimenti.

Il lungo ponte dell’Immacolata 2023 è dietro le porte, e voi non avete idea di come trascorrere questi 3 giorni di vacanza? La citta di Catania vi offre innumerevoli opportunità di svaghi e divertimenti, di seguito alcuni suggerimenti.

Ponte Immacolata 2023 Catania: i mercatini di natale

La città di Catania ha organizzato il classico mercatino natalizio, appuntamento annuale, in piazza Università. Offrendo una varia offerta di prodotti alimentari e non artigianali e autoctoni, così da riempire la piazza cittadina con l’aria natalizia. Ma non solo, se volte godervi la città una passeggiata per Via Etnea, addobbata e piena di vita potrebbe essere un’opzione da valutare.

Ponte Immacolata 2023 Catania: gite fuori porta

Sebbene ancora sul nostro vulcano Etna, non sia ancora possibile frequentare gli stabilimenti sciistici, i boschi e i rifugi sono una delle mete più gettonate dei catanesi per trascorre una gita fuori porta con famiglia e/o amici. Tra camminate immersi nel verde e varie attività come giri in moto/quad o giornate all’insegna dell’attività fisica nei parchi dell’Etna, il vulcano diventa una metà ideale per divertirsi durante il ponte.

Altra metà altamente consigliata per le gite fuori porta è Taormina, la cittadina nei pressi di Catania, famosa per il festival del cinema e non solo, offre ai visitatori innumerevoli attività di ogni tipo, favorite dal clima estremamente mite della città.

Caccia al tesoro natalizia 2023

Nella giornata di venerdì 8 dicembre, presso la sede universitaria del Monastero dei Benedettini, verso le ore 10:30 si svolgerà una caccia al tesoro natalizia gratuita.

Il monastero si trasformerà in un luogo pieno di indovinelli, misteri e enigmi. L’evento annuale organizzato da Officine culturali è un attività alternativa mirata soprattutto alle famiglie, così che i bambini possano divertirsi immersi nella cultura del monastero. L’evento è diventato una tradizione nel panorama culturale catanese diventando un’attività natalizia unica nel suo genere.