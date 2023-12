Ponte Immacolata 2023 in Sicilia: cosa fare e dove andare

Nessuna idea su cosa fare durante il Ponte Immacolata 2023 in Sicilia? Di seguito alcune interessanti proposte.

Il lungo weekend del ponte dell’Immacolata è vicino… cosa fare? Le possibilità sono molte, tra passeggiate, mercatini natalizi, decorazioni da ammirare e gite fuori porta. Di seguito alcune idee da parte della redazione di LiveUnict.

Ponte Immacolata 2023: cosa fare in città

Nella città di Catania è possibile innanzitutto fare una passeggiata per le vie centrali come via Etnea e Corso Italia per godersi le luci e le decorazioni da poco montate. In piazza Università c’è poi l’alto albero scintillante, circondato dagli stand del mercatino di Natale che crea un’atmosfera davvero unica. Gli eventi natalizi in città non mancheranno: da giorno 8 il Christmas Town, a pagamento; in piazza Mazzini un evento dedicato ai bambini.

A Palermo, invece, giovedì 7 dicembre aprirà alle ore 18:00 a Villa Filippina il New Christmas Village, organizzato dalla New Service Palermo e da Villa Filippina. L’evento sarà ad ingresso gratuito e ospiterà anche una pista da pattinaggio, di cui si potrà usufruire a pagamento.

Sarà inoltre possibile partecipare alle iniziative istituite da musei e parrocchie, e assistere a spettacoli, tra cui molti in tema natalizio.

Ponte Immacolata 2023: le gite fuori porta

Venerdì 8 e domenica 10 non dovrebbe piovere sul territorio siciliano, quindi perché non uscire da casa e fare un’uscita fuori porta? In Sicilia orientale si potrebbe andare a Taormina o fare una bella passeggiata sull‘Etna, probabilmente innevato. Tra le città più interessanti da visitare c’è sicuramente Siracusa, così come Modica.

In Sicilia occidentale, invece, potrebbero essere una buona idea Agrigento o Cefalù, oppure ancora un giro in una grande città come Palermo con i suoi monumenti.