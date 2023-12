Catania, abbonamento a 10 euro “Metro Bus Christmas”: come ottenerlo

A Catania arriva la Metro Bus Christmas per muoversi in città durante le feste a un prezzo ridotto: ecco come ottenerla.

Insieme alla feste natalizie, arriva in città anche l’iniziativa promossa da Amts e FCE che permetterà ai cittadini di beneficiare di un abbonamento per bus, metro e parcheggi ad un prezzo vantaggioso.

Dal 6 dicembre al 6 gennaio sarà infatti possibile usufruire a soli €10 del servizio metro e dei bus AMTS (esclusi Alibus e linea 524S), senza limiti. L’abbonamento, in versione digitale, può essere acquistato tramite app FCE. In aggiunta, è stata anche comunicata l’apertura prolungata dal parcheggio Maddem per le festività natalizie sino alle 2 di notte a tariffa notturna di 1 euro.

L’iniziativa è soltanto una delle tante previste a Catania in occasione del Natale, contenute all’interno del programma “Christmas Catania Fest 2023 – Natale in città”, presentato lo scorso novembre dal sindaco Enrico Trantino a Palazzo degli Elefanti. Il programma durerà dall’8 dicembre fino all’Epifania, con eventi che vedranno protagonista l’intera città, dal centro alla periferia.