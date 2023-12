Catania, al via “Natale in Comune”: il calendario degli eventi

A Catania presentato il progetto "Natale in Comune", pacchetto di iniziative di solidarietà che saranno ospitate dalla città etnea.

A Catania prende il via “Natale in Comune”, rassegna di iniziative solidali per il periodo delle feste nel territorio etneo. Il Presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi ha presentato le iniziative natalizie promosse dall’assemblea cittadina in collaborazione con realtà sociali e club service della nostra città, finalizzate a realizzare eventi indirizzati alle fasce più deboli della popolazione.

Quattro gli appuntamenti previsti dalla presidenza del consiglio comunale tra il 14 dicembre e il 6 gennaio. Un mini calendario improntato alla solidarietà, denominato “Natale in Comune”, proprio per segnalare la vicinanza del consiglio comunale ai cittadini e i promotori di eventi di sensibilizzazione sociale.

In dettaglio giovedì prossimo l’aula consiliare in collaborazione con il Kiwanis Club Catania Est, ospiterà un evento con la partecipazione di 20 alunni per ciascuno di due istituti comprensivi Calvino di Catania e Rodari-Nosengo di Gravina di Catania. Gli allievi hanno predisposto degli elaborati artistici rappresentando il dramma in Ucraina: alla presenza dei dirigenti di Poste Italiane e del Console Ucraino, Yaroslav Melnyk, verrà premiato il disegno più bello, selezionato dalla commissione di Poste Italiane, che diventerà un annullo filatelico.

Sabato 16 dicembre alle ore 12,00 nella Corte del Palazzo degli Elefanti il tradizionale pranzo a favore dei cittadini più disagiati in collaborazione con l’associazione “Per servire la vita” onlus. Il pranzo sarà rivolto a circa 80 persone indigenti ospitati in collaborazione con l’unità di strada.

Domenica 17 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 13,30, nella sede dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico di palazzo degli elefanti screening sanitari gratuiti con medici specialistici rivolti a favore della cittadinanza, in collaborazione sempre con l’associazione “Per servire la vita” onlus.

Infine, il giorno della festa dell’Epifania, il 6 gennaio, classica donazione di dolci e giochi per bambini in collaborazione con Lions Club Catania zona 11 e i presidenti delle zone 12, 13, 14 dello stesso club service e la V circoscrizione.

“Un segnale di attenzione e apertura del consiglio comunale verso le fasce deboli della popolazione – ha detto il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi –. Riteniamo che le feste debbano essere un momento di gioia e condivisione per tutti e per questo abbiamo pensato a questi eventi nell’ottica di una proficua conseguenzialità alle altre iniziative promosse dall’Amministrazione, nell’interesse dei cittadini di Catania e soprattutto dei più bisognosi”.

All’incontro hanno partecipato anche i rappresentanti dei club service e delle organizzazioni sociali che sostengono le iniziative e i consiglieri comunali Latino, Miraglia e Magni presidenti rispettivamente delle commissioni consiliari Personale, Servizi sociali e Cultura.