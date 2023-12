Lavoro Catania: Bruno, AstraZeneca e Primark assumono

Lavoro Catania: diverse aziende operanti nel territorio etneo sono alla ricerca di personale. Ecco le offerte più interessanti.

Lavoro Catania: Diverse le offerte di lavoro provenienti da importanti aziende leader in settori come l’arredamento, l’industria farmaceutica e il Fashion Retail. Ma quali sono le figure professionali ricercate e quali i ruoli che andranno a svolgere? Vediamolo nel dettaglio.

Lavoro Catania: Bruno

La Bruno SPA punta al consolidamento e allo sviluppo dei reparti di “BRUNO INTERNI”, per questo è alla ricerca di una figura fortemente appassionata al mondo del design e dell’arredamento, il cui ruolo comprenderà le seguenti mansioni:

– gestire la relazione con il Cliente, dall’accoglienza nello showroom, alla progettazione fino alla supervisione della consegna/montaggio dei prodotti acquistati;

– organizzare, insieme al team ed in partnership con i fornitori, eventi e iniziative finalizzate a valorizzare lo showroom ed il branding aziendale.

La figura ricercata è preferibilmente quella di Interior designer, o un laureato che abbia compiuto percorsi similari, con esperienze lavorative pregresse nel settore dell’arredamento. Sono richieste inoltre le caratteristiche quali

– ottime doti commerciali e comunicative;

– spiccata attitudine al lavoro di squadra in contesti dinamici, puntualità ed efficienza;

– competenze nell’utilizzo avanzato di Autocad e del pacchetto MS OFFICE; gradita conoscenza del software Metron.

L’azienda offre due tipologie di contratto di lavoro, a tempo pieno o determinato, uno stipendio che parte dai 21.000,00 euro all’anno.

Lavoro Catania: AstraZeneca

In AstraZeneca giocherai un ruolo fondamentale nel valorizzare le innovazioni scientifiche che puntano a migliorare la vita dei pazienti. Il Diagnostic Liaison (DL) è un ruolo operativo, non di vendita: il DL possiede competenze e responsabilità circa le questioni operative cliniche relative al processo di test. Le sue principali mansioni sono le seguenti:

Avviare e sviluppare collaborazioni con aziende diagnostiche, reti di laboratori e operatori sanitari (HCP);

Sviluppare strategie per supportare ed educare sui test appropriati;

Individuare e sviluppare relazioni con esperti scientifici;

Educare sulla necessità di programmi di garanzia della qualità diagnostica (QA);

Fornire supporto adeguato per i test di garanzia della qualità diagnostica (QA).

L’azienda indica come titolo preferenziale la laurea in Biologia o Biotecnologie. Possono essere presi in considerazione anche altri titoli a carattere scientifico con focus sulla biologia, e richiede inoltre

Precedenti esperienze in aziende diagnostiche o biomediche

Capacità di comunicazione e presentazione

Capacità di interagire con diverse tipologie di stakeholder (tecnici di laboratorio, primario di laboratorio, amministrazione ospedaliera)

Risoluzione dei problemi e processo decisionale

Disponibilità a frequenti trasferte di lavoro

Conoscenza della lingua inglese e italiana parlata e scritta

Lavoro Catania: Primark

Vuoi far parte anche tu di una importante realtà internazionale del Fashion Retail in continua espansione? Ad oggi l’azienda conta 15 punti vendita in Italia e 4000 collaboratori e offre l’opportunità di intraprendere un percorso di crescita professionale della durata di almeno 1 anno.

Inizierai il percorso come Department Manager, ruolo che comprende le seguenti mansioni:

Guidare, formare e sviluppare il proprio team

Gestire commercialmente il proprio reparto

Gestire lo stock: effettuare l’ordine di grandi volumi di merci

Garantire un’eccellente customer experience

Al candidato sono richiesti specifici requisiti:

Esperienza manageriale di almeno 2 anni nel mondo Retail/GDO

Esperienza nella gestione, formazione e sviluppo di team

Disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale – con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 regioni nelle quali siamo presenti.

Tipologia di contratto offerto: tempo pieno, tempo indeterminato.