Sicilia, concorso Corpo forestale annullato per illeggittimità degli atti

La Regione Sicilia ha comunicato con una nota l'illegittimità degli atti della procedura concorsuale per l’assunzione di agenti forestali.

Accertata dal collegio ispettivo nominato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, l’illegittimità degli atti della procedura concorsuale per l’assunzione di 46 agenti forestali.

L’accertamento dei fatti è avvenuto a seguito di alcune notizie giornalistiche, che hanno fatto scattare ulteriori indagini sul fatto. Da queste è emerso oggi che “il dirigente generale del comando del Corpo forestale dell’epoca avrebbe dovuto astenersi dal nominare il presidente della commissione di concorso, trovandosi in conflitto di interessi“.

“Rincresce per i tanti giovani che con sacrificio hanno partecipato alla prova del concorso – ha detto il presidente Schifani – ma l’annullamento degli atti, come indicato dal collegio ispettivo e in sintonia con la giurisprudenza amministrativa, è a questo punto l’unica soluzione percorribile per ripristinare la legalità violata e consentire una partecipazione, con pari opportunità, a tutti i concorrenti. Sono certo che in poco tempo saranno selezionati i migliori“.

Si attendono, dunque, ulteriori notizie al riguardo.