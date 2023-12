Concorso Aeronautica Militare 2023: requisiti e date

Concorso Aeronautica Militare 2023: pubblicato un bando per l'assunzione di nuove unità all'interno della forza armata.

Concorso Aeronautica Militare 2023: un nuovo bando è stato pubblicato per l’assunzione di reclute per la forza armata. In particolare, si tratta di un bando da 1.050 posti aperti ai civili anche con licenza media. Di seguito tutte le informazioni utili per chi è interessato a partecipare.

Concorso Aeronautica Militare 2023: posti

Come anticipato, i posti messi a concorso per il bando dell’Aeronautica Militare sono in totale 1.050 e la posizione che le nuove reclute copriranno è quella di Volontari in ferma prefissata (VFI). Nello specifico, i posti saranno suddivisi come segue:

n. 1.000 “ordinari” per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza Armata;

per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza Armata; n. 50 per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”.

Inoltre, si specifica che sono previsti due incorporamenti distinti, divisi come segue:

1° incorporamento, nel mese di giugno 2024, per i primi 525 candidati idonei nella graduatoria di merito “VFI ordinari”;

nel mese di giugno 2024, per i primi 525 candidati idonei nella graduatoria di merito “VFI ordinari”; 2° incorporamento, nel mese di settembre 2024, per i successivi 475 candidati idonei nella graduatoria di merito “VFI ordinari” e 50 per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori).

Concorso Aeronautica: requisiti

Per tutti coloro i quali sono interessati a partecipare al concorso, di seguito sono riportati i requisiti necessari:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 24° anno di età;

non essere stati condannati per delitti non colposi, o non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, oppure prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base;

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

(ex scuola media inferiore); non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che

non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente;

per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso , anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

, anche saltuario od occasionale, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Concorso Aeronautica Militare 2023: come fare domanda

Ma come fare domanda per il concorso Aeronautica Militare 2023? Basta recarsi sul portale concorsi online del Ministero della Difesa, ed effettuare la procedura collegata al bando al quale si è interessati. Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al 15 dicembre 2023, mentre per altre informazioni più dettagliate si rimanda alla lettura del bando integrale.