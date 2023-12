Concorsi Sicilia non scaduti: i bandi attivi

Concorsi Sicilia: nuovi bandi di concorso per Ospedali, Università ed Asp, vediamo insieme i requisiti utili per accedervi.

Indice 1 Università di Catania

2 Concorsi Sicilia: Azienda Ospedaliera Villa Sofia

3 Concorsi Sicilia: ASP

Concorsi Sicilia: vediamo insieme quali sono i bandi attivi e come accedere alle procedure di ammissione per i concorsi nelle tre principali province dell’Isola. Di seguito i requisiti utili, le modalità contrattuali e le posizioni aperte.

Università di Catania

Aperte le procedure di selezione per 14 posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni. I ricercatori dovranno svolgere attività di didattica, sia integrativa che di servizio per gli studenti presso i vari dipartimenti dell’Ateneo nell’ambito “istruzione e ricerca”, un progetto finanziato dall’Unione Europea.

Il bando di selezione potete trovarlo sul sito dell’Università degli studi di Catania, nella sezione specifica “bandi, gare e concorsi”. La scadenza del bando è prevista per il 3 dicembre.

Concorsi Sicilia: Azienda Ospedaliera Villa Sofia

L’azienda ospedaliera Villa Sofia, a Palermo, offre 3 posti da dirigente medico nel settore della disciplina di neurochirurgia, a tempo indeterminato e pieno. La scadenza è prevista per il 24 dicembre 2023. Per accedere al bando basta andare sul sito ufficiale nella sezione “concorsi-non scaduti” e fare domanda.

Concorsi Sicilia: ASP

A Messina l’ASP apre il concorso pubblico per la copertura di trentaquattro posti da dirigente medico. Le discipline a cui si può accedere sono varie ed il contratto sarà a tempo indeterminato. La scadenza è prevista per il tre dicembre 2023; vi invitiamo quindi, se interessati, a fare richiesta in breve tempo. Di seguito le discipline mediche interessate:

due posti di dirigente medico di cardiologia;

tre posti di dirigente medico di gastroenterologia;

due posti di dirigente medico di malattie infettive;

diciotto posti di dirigente medico di medicina d’emergenza-urgenza;

due posti di dirigente medico di medicina trasfusionale;

due posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile;

due posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

La domanda dovrà essere presentata in via telematica e andrà compilata sul sito internet aziendale dell’Asp di Messina.