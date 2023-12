Sicilia, saldi invernali alle porte ma da quando? Mancano date e regole

La Regione non ha ancora stabilito il momento in cui far iniziare la campagna delle svendite, Confimprese Sicilia solleva il problema.

A poche settimane dal consueto avvio dei saldi invernali, la Regione Siciliana non ha ancora stabilito la data di inizio della campagna delle svendite. L’assessore Regionale alle attività produttive, Edy Tamajo, chiede immediatamente l’approvazione del calendario delle vendite promozionali.

Giovanni Felice, coordinatore regionale Confimprese-Sicilia dichiara che nel minor tempo possibile bisogna colmare la lacuna normativa in modo tale da poter dare indicazioni chiare alle aziende e ai consumatori. Affermando che la scelta delle date non può rappresentare un semplice passaggio burocratico, che nell’attuale momento economico e nel periodo di cambiamento che sta attraversando il commercio e il settore distributivo, non tiene più conto degli input che i consumatori stanno dando al mondo del commercio e alle loro modalità di acquisto che negli anni sono nettamente cambiate.

Giovanni Felice, inoltre, mette in luce il mutamento della morfologia delle città e dei loro centri storici, ormai caratterizzata dalla desertificazione commerciale delle vie e dai mercati tradizionali del commercio. Una legge di 28 anni fa si presenta come inadeguata alle nuove esigenze dei consumatori. Felice dichiara che vi è in corso una lotta tra il commercio virtuale e fisico, nel quale quest’ultimo deve lottare per non rimanere indietro e per non scomparire. D’altronde il commercio online ha offerte attive 24h su 365 giorni l’anno. Il commercio fisico del territorio siciliano non può essere regolato da vecchie norme non più efficaci. La situazione diventa surreale quando in tutta Italia le vendite promozionali sono libere, mentre in Sicilia le norme subiscono pesanti limitazioni e questo non fa altro che fa altro che minare il commercio fisico.

L’attuale meccanismo di gestione delle promozione risulta anacronistico e ciò si può osservare da quanto accade durante il Black Friday che con il tempo sembra essersi trasformato in Black Month, promozioni che fanno crescere ogni anno le vendite on line del 22%. A far riflettere è l’altissima partecipazione alla campagna promozionale del Black Friday che supera l’80 per cento delle adesioni e che riguarda tutti i prodotti e le tipologie di attività, farmacie comprese.