Concorsi Sicilia, Mit, Ospedale e ASP assumono: i bandi attivi

Concorsi Sicilia: sono diversi i bandi attualmente attivi nel territorio dell’Isola; perché non dare un’occhiata alle proposte lavorative offerte? Di seguito i dettagli sulle più interessanti pubblicare in Gazzetta Ufficiale.

Concorsi Sicilia: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

È indetto bando di concorso pubblico per la copertura di 4 posti di ormeggiatore nel Gruppo ormeggiatori e battellieri delle Isole Eolie. Il testo integrale è consultabile nella sezione avvisi del sito web dell’ufficio circondariale marittimo di Lipari – Guardia costiera all’indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/lipari, nonché presso gli uffici delle Capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia.

Chiunque sia interessato potrà inviare la propria candidatura all’ufficio circondariale marittimo di Lipari entro il termine perentorio di trenta

giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami” del 24 novembre 2023.

Concorsi Sicilia: Villa Sofia-Cervello di Palermo assume

L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo ha indetto due concorsi pubblici: uno per la copertura di due posti di dirigente biologo per le procedure della procreazione medicalmente assistita, a tempo indeterminato e pieno; un altro per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, a tempo indeterminato e pieno.

I bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 novembre 2023. Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane – viale Strasburgo n. 233 – 90146 Palermo – tel. 091/7808791 – 4185 o tramite pec: risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it.

Concorsi Sicilia: ASP Ragusa cerca personale

Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa è alla ricerca di personale da assumere: ha infatti indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica.

Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami” del 24 novembre 2023 e scadrà dunque il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.