Comune di Catania, si cercano rilevatori per il censimento 2024-26: pubblicato il bando

Il Comune di Catania ha indetto un bando per il conferimento dell’incarico di rilevatore per il censimento 2024-26.

Il Comune di Catania ha indetto un bando di selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di idonei per il conferimento dell’incarico di rilevatore per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anni 2024 – 2026 e per altre indagini statistiche commissionate dall’ISTAT.

Le domande potranno essere inviate entro e non oltre il 05 gennaio 2024 esclusivamente con le seguenti modalità: PEC all’indirizzo: servizidemografici.catania@pec.it; raccomandata A/R all’indirizzo “Direzione Servizi Demografici Decentramento e Statistica – Via Alessandro La Marmora n. 23, CAP 95122 Catania; oppure consegnata direttamente al protocollo della stessa direzione comunale di San Leone.

L’avviso pubblico con i requisiti richiesti per la partecipazione al bando di selezione e lo schema di domanda sono scaricabili alla voce “Avvisi” e “In Evidenza” del sito internet del Comune di Catania.