Catania, inaugurato nuovo reparto pediatrico decorato da volontari: l’iniziativa [FOTO]

I volontari dell'associazione Corsie a colori hanno inaugurato un nuovo reparto pediatrico decorato con colorate opere d'arte.

In un evento memorabile che ha segnato l’anniversario dell’Unità Operativa Complessa di Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Catania, il Rettorato e il Teatro “Mario Sangiorgi” sono diventati i palcoscenici di una trasformazione significativa. Il nuovo reparto inaugurato, impreziosito dall’arte vibrante dell’associazione Corsie a Colori, è frutto della collaborazione tra il Leo Club Catania Host, i Leo Club di 2° e 3° area operativa e l’associazione Sikè.

L’evento

Il Dott. Claudio Coppola, protagonista sul palco insieme al Prof.re Martino Ruggieri e agli artisti Mikhail Albano e Marina Chillemi, ha aperto il suo discorso con un caloroso ringraziamento. Prima di iniziare il suo intervento, ha voluto esprimere gratitudine anche ai direttori dell’Azienda Ospedaliera “G. Rodolico” di Catania, al coordinatore infermieristico Antonio Petronio e a tutto il personale medico e infermieristico dell’U.O.C. per il loro impegno instancabile nel garantire cure di qualità e supporto ai piccoli pazienti.

“Questo progetto ha segnato un passo avanti significativo, culminando nella fondazione dell’associazione Corsie A Colori – ha dichiarato il Dott. Coppola -. Un’iniziativa di volontariato senza fini di lucro, il cui obiettivo è creare un ambiente ospedaliero più confortevole e accogliente attraverso opere artistiche realizzate da talentuosi artisti locali. Un modo per ridurre lo stress e l’ansia legati alla permanenza in ospedale per i bambini di ogni età“.

Gli invitati presenti

Alla serata hanno presenziato numerose personalità provenienti da più parti d’Italia, in qualità di direttori dei reparti pediatrici. Hanno inoltre presenziato Laura La Mela, Francesco Bellia e Tessie Puliatti del Leo Club Catania Host, Marco Caramanna e Giuseppe Sotera di Sikè. Inoltre, parte del direttivo di Corsie a Colori era presente, con Santi Fazio in qualità di Vice Presidente e Vito Amato, Giulia Biondi e Salvatore La Rocca in qualità di soci fondatori, dimostrando l’ampio sostegno e coinvolgimento delle comunità locali e delle organizzazioni partner nell’importante iniziativa.

Il Dott. Coppola ha espresso l’auspicio di estendere l’iniziativa a livello nazionale, sottolineando l’importanza di abbracciare ogni angolo d’Italia. Rivolgendosi ai due artisti, Albano e Chillemi, ha aggiunto: “Mikhail Albano e Marina Chillemi hanno generosamente sostenuto questa nobile causa donando la loro arte e il loro tempo. Senza il loro contributo, tutto ciò non sarebbe stato possibile“. L’augurio è che questa iniziativa possa ispirare altre realtà ospedaliere in Italia, trasformando gli ambienti pediatrici in luoghi di guarigione più umani e accoglienti.