Catania, incidente mortale a San Cristoforo: deceduto 16enne

Tragico incidente a Catania: giovane sedicenne catanese deceduto dopo un gravissimo incidente, ennesimo caso di vite spezzate.

Gravissimo incidente a Catania nei pressi del rione San Cristoforo: a perdere la vita Michael Ruggieri, un ragazzo catanese di soli 16 anni che, a bordo del suo scooter, nei pressi di Via Platania e Via delle Calcare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un’auto proprio all’incrocio con le due vie del rione. Per il sedicenne, non c’è stato nulla da fare. Si tratta dell’ennesima vita spezzata a causa di incidenti stradali.

Proprio per questo motivo, l’Associazione Vittime della Strada chiede un incontro con il sindaco della città etnea Enrico Trantino ,nella speranza di poter mettere la parola fine a queste tragedie. Di seguito, il comunicato dell’Associazione: “Basta ergastoli del dolore, facciamo qualcosa di concreto, non facciamo ancora morire tanti giovani, tante vite umane spezzate, anche per l’incuria delle istituzioni da anni assenti. Una piaga sociale, umana, drammatica, una strage di innocenti senza senso e che dovrebbe scuotere le coscienze, non solo quando a morire sulla strada sono i giovani”.