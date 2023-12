Incidente in Sicilia, auto precipita da ponte: richiesto elisoccorso

Un incidente è avvenuto in Sicilia e ha visto un auto volare giù da un ponte: richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Un nuovo incidente si è verificato in Sicilia: questa volta sulla Ss190 tra Riesi e Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Un’auto sarebbe volata giù da un ponte, all’altezza della miniera Trabia, ribaltandosi.

Secondo quanto ricostruito, la causa dell’incidente sarebbe stato un colpo di sonno del conducente, che l’avrebbe portato fuori strada. Inviato immediatamente l’elisoccorso dal 118 di Caltanissetta per il conducente 73enne di Sommatino. L’uomo è stato condotto in codice giallo all’ospedale Sant’Elia, e avrebbe riportato solo alcuni graffi ed escoriazioni. Tuttavia, per estrarlo dal mezzo sarebbe stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.