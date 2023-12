Mick Jagger in Sicilia: leader dei Rolling Stones in vacanza nell’Isola [FOTO]

Il leader dello storico gruppo Musicale dei Rolling Stones è in vacanza in Sicilia: un po' di relax nella sua amata terra.

Mick Jagger, cantante britannico nonché leader e fondatore dello storico gruppo rock “The Rolling Stones”, fondato nel lontano 1962, è giunto in vacanza in Sicilia.

A testimoniare il suo arrivo in terra siciliana, sono state le tante foto postate sui suoi profili social, Facebook, Instagram e Twitter, che lo ritraggono a godersi qualche momento di puro relax tra Siracusa e Noto.

Da sempre, la star britannica, ha dedicato parole di puro amore nei confronti della “sua” Sicilia, dove nel 2017 ha acquistato una modesta villa nei pressi del borgo marinaro di Portopalo, in provincia di Siracusa.

Il cantante, ha deciso di giungere in Sicilia per godere di un po’ di relax, prima di rimettersi a lavoro, confermato da lui stesso in uno dei suoi tanti post: “Taking a break in Italy and doing some writing”. Di seguito, alcuni scatti in Sicilia pubblicati sui social dall’artista.