Dramma in Sicilia, 40enne aggredisce 4 donne: una è morta

Un 40enne con disturbi psichici ha aggredito 4 donne dopo una lite tra vicini di casa: una delle vittime è morta.

Un dramma si è consumato in Sicilia, in particolare a Campofelice di Roccella, nel Palermitano. Infatti, nel corso di una lite avvenuta due giorni fa, un uomo di circa 40 anni ha aggredito quattro donne, uccidendone una.

Secondo quanto riportato, l’aggressione avrebbe avuto inizio dopo una lite condominiale per futili motivi. Tuttavia, l’epilogo sarebbe stato dei peggiori, in quanto l’uomo, avrebbe ferito 3 donne e colpito una donna di 80 anni sua vicina di casa. L’anziana sarebbe quindi stata trasportata in ospedale, mentre il 40enne è stato fermato dai Carabinieri mentre stava per fuggire. L’uomo soffrirebbe di disturbi psichiatrici ed è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Purtroppo, per quanto riguarda l’80enne coinvolta nella lite non c’è stato nulla da fare, in quanto la donna è deceduta nella tarda serata di ieri in ospedale a Cefalù. La sua salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Palermo per l’autopsia.