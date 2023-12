Meteo Sicilia, è allerta gialla per temporali: le province coinvolte

Meteo Sicilia, allerta gialla per temporali nell'Isola: le province coinvolte dal maltempo nelle prossime ore.

Meteo Sicilia: in arrivo un’allerta gialla per temporali nell’Isola. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Regione Sicilia, nel corso della giornata di domani, 15 dicembre 2023, sarà prevista un’allerta gialla per temporali in gran parte della Sicilia. In realtà, già nel corso della giornata odierna è prevista un’allerta gialla per alcune aree dell’Isola, soprattutto nelle zone settentrionali.

Tuttavia, nella giornata di domani saranno molte di più le province coinvolte. Nello specifico, l’allerta gialla diramata riguarderà le zone del Catanese, del Messinese, parte dell’Ennese, e ancora sarà coinvolto il Palermitano e il Trapanese, oltre al Ragusano e il Siracusano. Restano quindi escluse la provincia di Caltanissetta e quella di Agrigento, interessata solo in minima parte dall’allerta. Tuttavia, anche in queste due province potrebbero verificarsi temporali.

L’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile riguarderà l’intera giornata di domani, dalle ore 00:00 alle 24:00. Per ulteriori aggiornamenti sarà necessario attendere il prossimo bollettino meteo nel corso della giornata di domani.