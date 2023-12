Programmazione Natale 2023: i film Disney da guardare in tv

Programmazione Natale 2020: sono diversi i film Disney che come ogni anno verranno riproposti in tv durante queste festività; di seguito i titoli.

Le festività natalizie sono ormai alle porte: oggi, lunedì 18, manca esattamente una settimana al 25 dicembre. Con questo periodo di vacanze per la maggior parte degli studenti e dei lavoratori si moltiplicano i momenti da condividere con tutta la famiglia e uno dei passatempi più piacevoli è sicuramente quello di guardare la televisione tutti insieme.

Come ogni anno, la programmazione Natale 2023 comprende anche molti film Disney, tra cui i grandi classici; guardare i vecchi cartoni in compagnia è un’ottima occasione per fare un tuffo nel passato con amici e parenti, ma quali sono i film che verranno riproposti quest’anno? La Rai ha già condiviso e reso pubblici i palinsesti per Natale 2023; i titoli sono i seguenti:

Crudelia – 25 dicembre su Rai 2;

– 25 dicembre su Rai 2; La Sirenetta – 26 dicembre su Rai 1;

– 26 dicembre su Rai 1; Dumbo (Live action) – 27 dicembre su Rai 1;

(Live action) – 27 dicembre su Rai 1; Il ritorno di Mary Poppins – 28 dicembre su Rai 1;

– 28 dicembre su Rai 1; La carica dei 101 – 31 dicembre su Rai 2.

Il seguente calendario è in aggiornamento ed è soggetto a variazioni, come tutti i palinsesti televisivi.