Bonus 550 euro lavoratori part time: cos’è e come ottenerlo

Bonus 550 euro lavoratori part time: l'agevolazione è stata rifinanziata e prevede 550 euro una tantum per chi lavora a orario ridotto. Di seguito i dettagli.

Bonus 550 euro lavoratori part time: l’agevolazione dedicata a chi lavora ad orario ridotto prevede 550 euro una tantum ed è stata confermata tramite il decreto Anticipi. Di seguito, dunque, tutti i dettagli sul bonus e come fare per ottenerlo.

Bonus 550 euro lavoratori part time: l’agevolazione

L’agevolazione è stata rifinanziata nel 2023 con 30 milioni di euro con il decreto fiscale di accompagnamento alla Legge di Bilancio. Lo scopo finale è quello di aiutare i lavoratori stagionali e quelli che lavorano ad orario ridotto.

L’Inps ha inoltre specificato tramite una circolare che il bonus si allarga a tutte le tipologie di contratto part time che abbiano registrato una sospensione del lavoro per almeno un mese e non solo dunque a quello ciclico verticale come era stato pensato nel 2022.

Bonus 550 euro lavoratori part time: i requisiti per i richiedenti

L’agevolazione può essere riconosciuta solo una volta a ciascun lavoratore e non concorre alla formazione del reddito. I richiedenti possono anche essere in possesso di un contratto di lavoro part time ciclico verticale (o multi-periodale), che ha la caratteristica di una prestazione lavorativa articolata su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell’anno. I dipendenti svolgono quindi la propria attività a tempo pieno, ma durante periodi limitati dell’anno, come per esempio nel caso dei dipendenti delle mense scolastiche, inoccupati durante la chiusura estiva delle scuole.

Alla data della domanda, i richiedenti non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, e neanche percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico. Tuttavia, è possibile cumulare il bonus con l’assegno di invalidità.

Bonus 550 euro lavoratori part time: come ottenerlo

Per poter ottenere la facilitazione economica è necessario fare domanda all’Inps entro e non oltre il 15 dicembre 2023, esclusivamente per via telematica, collegandosi alla pagina Inps tramite Spid, Carta d’idenità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Bisogna poi entrare nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e da lì “Prestazioni e servizi”, poi selezionare “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.

È possibile inoltre fare richiesta negli istituti di Patronato oppure contattando il servizio telefonico di Contact Center Multicanal raggiungibile ai seguenti numeri telefonici: numero fisso al 803 164; telefonia mobile al 06.164164.