Concorso Esercito 2024: i requisiti del nuovo bando

Vediamo insieme i requisiti del bando per il concorso esercito 2024 e le modalità di presentazione delle relative domande.

Concorso esercito 2024, è stato indetto il concorso per 80 allievi tenenti (AUFP) 2024 volto all’ammissione al 13° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata per conseguire la nomina a Tenente in Ferma Prefissata. Scopriamo insieme quali sono i requisiti del bando, le modalità di presentazione della domanda e le informazioni utili sul concorso.

Concorso Esercito 2024: requisiti

non aver superato il giorno di compimento de l 38° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.

alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

dall’impiego presso una pubblica amministrazione; se concorrenti di sesso maschile, non essere stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile;

non essere stati condannati per delitti non colposi;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non essere già in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata oppure trovarsi nella posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata;

per aver completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata; se militari, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale.

avviato a seguito di procedimento penale. uno dei titoli di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico (ingegneria, architettura, giurisprudenza, materie scientifiche, economiche e sanitarie)

Concorso esercito 2024: la selezione dei candidati

La selezione dei partecipanti al concorso avverrà attraverso il superamento delle fasi di seguito elencate:

prova scritta di selezione culturale, della durata di 60 minuti. Consisterà in un test di 100 quesiti a risposta multipla predeterminata o libera di tipo logico-deduttivo o su argomenti di cultura generale

della durata di 60 minuti. Consisterà in un test di 100 quesiti a risposta multipla predeterminata o libera di tipo logico-deduttivo o su argomenti di cultura generale prove di efficienza fisica

accertamenti psicofisici

accertamenti attitudinali

valutazione dei titoli di merito

Posti disponibili e presentazione della domanda

I posti disponibili sono: 47 posti per il corpo degli ingegneri, 10 posti per il corpo di commissariato e 23 posti per il corpo sanitario.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 18 gennaio 2024. La modalità di presentazione è solo telematica, attraverso il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa, vi consigliamo di leggere il bando integrale e munirvi di Spid o CIE per l’accesso al portale.