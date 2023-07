Bus navetta aeroporto Catania: l’elenco delle corse gratuite

Bus navetta aeroporto Catania: con i dirottamenti dei voli negli altri scali siciliani non resta che spostarsi in autobus. Ecco le corse.

Bus navetta aeroporto Catania: non sono ancora finiti i disagi per i passeggeri dell’aeroporto di Catania. Infatti, dopo l’incendio dello scorso 16 luglio, la situazione non è ancora tornata alla normalità. Al momento, si sta procedendo gradualmente verso una normalizzazione della condizione dei voli all’aeroporto etneo, ma per la piena operatività sarà necessario attendere ancora qualche giorno.

Nel frattempo, gli altri scali siciliani stanno cercando di sopperire al rallentamento del servizio da parte dell’aeroporto di Catania, prendendosi carico di alcuni voli ex Fontanarossa. Nello specifico, sono gli aeroporti di Palermo, Trapani e Comiso ad essere in prima linea per permettere di non cancellare tutti i voli previsti su Catania. A tal proposito, proseguono i dirottamenti verso gli aeroporti precedentemente citati, mentre per alcuni voli è prevista la cancellazione.

Bus navetta aeroporto Catania: le corse gratuite

Per coloro i quali non vogliono rinunciare al proprio volo e alle vacanze, sono previsti alcuni bus navetta che permettono di raggiungere gli aeroporti dei voli dirottati. Nello specifico, questi autobus partono dal Terminal C dell’aeroporto di Catania verso gli scali di Comiso, Trapani e Palermo e sono gratuiti. Ecco l’elenco dei bus previsti per le giornate del 27 luglio e fino alle 19 di domani, 28 luglio 2023, secondo quanto pubblicato dall’aeroporto di Catania.

Autobus aeroporto Catania: 27 luglio

Ogni giorno vengono pubblicati dall’aeroporto di Catania gli elenchi delle corse gratuite previste dallo scalo etneo verso gli altri aeroporti siciliani. Ecco la lista delle navette previste per la giornata di oggi, 27 luglio 2023.

Autobus aeroporto Catania: 28 luglio

Di seguito, la lista di bus navetta gratuiti dall’aeroporto di Catania verso gli altri scali siciliani fino alle ore 19 di domani, 28 luglio 2023.