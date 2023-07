Emergenza aeroporto Catania: la lista dei voli cancellati

Emergenza aeroporto Catania: quali sono i voli cancellati allo scalo etneo? Ecco l'elenco completo fornito dall'aeroporto.

A quasi due settimane dall‘incendio che ha coinvolto l’aeroporto di Catania, proseguono i disagi per i passeggeri che sarebbero dovuti transitare dallo scalo etneo. Infatti, nonostante i voli in partenza e in arrivo nell’aeroporto di Catania stiano gradualmente aumentando, sono ancora diversi i cambiamenti in atto. Rimane sempre fondamentale il supporto degli altri scali siciliani, per i quali sono previsti ancora oggi voli ex Catania.

Nello specifico, molti voli sono stati dirottati a Trapani, Palermo e all’aeroporto di Comiso, sia in partenza che in arrivo. Ciò sta provocando non pochi disagi tra i passeggeri che sono costretti a trovare modi per spostarsi da una parte all’altra della Sicilia, tra i vari aeroporti, spesso con poco preavviso. Inoltre, la situazione non è affatto resa più facile dalle avverse condizioni meteo in corso nell’Isola, come le alte temperature arrivate a sfiorare i 50 gradi e i numerosi incendi che hanno infuocato la Sicilia.

Ecco la lista dei voli cancellati all’aeroporto di Catania per la giornata di oggi, 27 luglio 2023, sia in partenza che in arrivo, secondo quanto riportato dal sito dell’aeroporto etneo.

Partenze

Royal Air Maroc AT 09171 Roma (FCO) 27 Lug. 06:00;

Air Europa UX 03204 Roma (FCO) 27 Lug. 06:00;

Air Portugal TP 07191 Roma (FCO) 27 Lug. 06:00;

Delta Airline DL 06623 Roma (FCO) 27 Lug. 06:00;

China Airlines CI 09262 Roma (FCO) 27 Lug. 06:00;

Klm KL 03424 Roma (FCO) 27 Lug. 06:00;

ITA AZ 01722 Roma (FCO) 27 Lug. 06:00;

Klm KL 03476 Milano (LIN) 27 Lug. 06:10;

ITA AZ 01742 Milano (LIN) 27 Lug. 06:10;

Klm KL 03449 Roma (FCO) 27 Lug. 07:00;

Aerolineas Arg AR 07295 Roma (FCO) 27 Lug. 07:00;

China Airlines CI 09288 Roma (FCO) 27 Lug. 07:00;

Air Europa Air Europa UX 03212 Roma (FCO) 27 Lug. 07:00;

Delta Airline Delta Airline DL 06688 Roma (FCO) 27 Lug. 07:00;

Air Portugal TP 07203 Roma (FCO) 27 Lug. 07:00;

Middle East Ai Middle East Ai ME 02736 Roma (FCO) 27 Lug. 07:00;

ITA AZ 01736 Roma (FCO) 27 Lug. 07:00;

WIZZ AIR MALTA W4 06606 Tirana (TIA) 27 Lug. 09:00;

WIZZ AIR MALTA W4 03682 Iasi (IAS) 27 Lug. 09:15;

Lufthansa LH 00307 Frankfurt (FRA) 27 Lug. 10:10;

Klm KL 03451 Roma (FCO) 27 Lug. 10:15;

ITA AZ 01710 Roma (FCO) 27 Lug. 10:15;

Air Europa UX 03202 Roma (FCO) 27 Lug. 10:15;

Delta Airline Delta Airline DL 06686 Roma (FCO) 27 Lug. 10:15;

Kuwait Airways Kuwait Airways KU 06252 Roma (FCO) 27 Lug. 10:15;

Royal Air Maroc Royal Air Maroc AT 09170 Roma (FCO) 27 Lug. 10:15;

Tarom Tarom RO 09740 Roma (FCO) 27 Lug. 10:15;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01747 Milano (LIN) 27 Lug. 11:15;

Klm Klm KL 03520 Milano (LIN) 27 Lug. 11:15;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01724 Roma (FCO) 27 Lug. 11:40;

Klm KL 03425 Roma (FCO) 27 Lug. 11:40;

Royal Jordan Royal Jordan RJ 03562 Roma (FCO) 27 Lug. 11:40;

Air Europa Air Europa UX 03112 Roma (FCO) 27 Lug. 11:40;

Air Portugal Air Portugal TP 07187 Roma (FCO) 27 Lug. 11:40;

Aerolineas Arg Aerolineas Arg AR 07287 Roma (FCO) 27 Lug. 11:40;

Delta Airline Delta Airline DL 06707 Roma (FCO) 27 Lug. 11:40;

Kuwait Airways Kuwait Airways KU 06254 Roma (FCO) 27 Lug. 11:40;

Kenya Air Kenya Air KQ 04338 Roma (FCO) 27 Lug. 11:40;

AIR BALTIC AIR BALTIC BT 05517 Roma (FCO) 27 Lug. 11:40;

Royal Air Maroc Royal Air Maroc AT 09169 Roma (FCO) 27 Lug. 11:40;

BA EUROFLYER A0 02843 Londra (LGW) 27 Lug. 12:10;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01714 Milano (LIN) 27 Lug. 12:20;

Klm Klm KL 03479 Milano (LIN) 27 Lug. 12:20;

WIZZ AIR W6 08229 Riyadh (RUH) 27 Lug. 13:55;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01716 Milano (LIN) 27 Lug. 14:05;

Air Malta KM 00645 Malta (MLA) 27 Lug. 15:00;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01734 Roma (FCO) 27 Lug. 15:10;

Royal Air Maroc Royal Air Maroc AT 09173 Roma (FCO) 27 Lug. 15:10;

Klm Klm KL 03453 Roma (FCO) 27 Lug. 15:10;

Air Portugal Air Portugal TP 07197 Roma (FCO) 27 Lug. 15:10;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01726 Roma (FCO) 27 Lug. 15:25;

Royal Air Maroc Royal Air Maroc AT 09212 Roma (FCO) 27 Lug. 15:25;

Klm Klm KL 03454 Roma (FCO) 27 Lug. 15:25;

Air Europa Air Europa UX 03206 Roma (FCO) 27 Lug. 15:25;

Air Portugal Air Portugal TP 07199 Roma (FCO) 27 Lug. 15:25;

Aerolineas Arg Aerolineas Arg AR 07252 Roma (FCO) 27 Lug. 15:25;

Ethiopian Airl Ethiopian Airl ET 04028 Roma (FCO) 27 Lug. 15:25;

Klm Klm KL 03478 Milano (LIN) 27 Lug. 15:30;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01750 Roma (FCO) 27 Lug. 16:50;

Klm Klm KL 03464 Roma (FCO) 27 Lug. 16:50;

Air Portugal Air Portugal TP 07193 Roma (FCO) 27 Lug. 16:50;

Ethiopian Airl ET 04028 Roma (FCO) 27 Lug. 16:50;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01718 Milano (LIN) 27 Lug. 17:30;

Lufthansa LH 01909 Munich (MUC) 27 Lug. 18:40;

Ethiopian Airl ET 04008 Roma (FCO) 27 Lug. 19:15;

Kenya Air KQ 04340 Roma (FCO) 27 Lug. 19:15;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01712 Roma (FCO) 27 Lug. 19:15;

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01702 Milano (LIN) 27 Lug. 20:50;

WIZZ AIR MALTA W4 03328 Cluj (CLJ) 27 Lug. 21:05;

WIZZ AIR W6 04376 Sofia (SOF) 27 Lug. 21:55.

