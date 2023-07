Emergenza aeroporto Catania: la lista dei voli dirottati a Palermo

I voli ex Catania continuano ad essere dirottati in altri scali siciliani a causa dell'emergenza dovuta all'incendio nel terminal A. Ecco quelli di Palermo.

Emergenza aeroporto Catania: continuano ad essere dirottati alcuni voli ex Catania in altri scali della Sicilia. Tuttavia, nella giornata di ieri, la frequenza dei voli è passata da 8 a 10 all’ora. Nonostante ciò, alcuni passeggeri dovranno ancora atterrare o partire dagli altri aeroporti siciliani.

I voli dirottati a Palermo

Sul sito dell’aeroporto di Catania è possibile prendere visione dei voli, in partenza e in arrivo ex Catania, dirottati all’aeroporto “Falcone – Borsellino” di Palermo, per la giornata di oggi, giovedì 27 luglio.

Partenze

Ecco, di seguito, i voli ex Catania in partenza dallo scalo palermitano di oggi:

Eurowings EW 02819 per Stoccarda delle ore 8:50;

Easyjet U2 08286 per Londra delle ore 10:35;

Eurowings EW 09815 per Dusseldorf delle ore 10:50;

Easyjet U2 02492 per Londra delle ore 11:50;

Brussels Air SN 03132 per Bruxelles delle ore 14:45;

Eurowings EW 00817 per Colonia delle ore 15:35;

Vueling VY 06535 per Barcellona delle ore 17:30;

Iberia IB 05556 per Barcellona delle ore 17:30;

Scandinavian SK 01698 per Copenaghen delle ore 19:25.

Arrivi

Ecco, invece, i voli in arrivo, ex Catania, dirottati a Palermo: