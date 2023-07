Emergenza aeroporto Catania: l’elenco dei voli dirottati a Comiso

Emergenza aeroporto Catania: proseguono i dirottamenti dei voli dello scalo etneo. Ecco la lista dei voli dirottati a Comiso.

Emergenza aeroporto Catania: proseguono i problemi legati all’incendio dello scorso 16 luglio allo scalo etneo. La situazione dell’aeroporto di Catania sta provocando diversi disagi in tutta la Sicilia a livello turistico e logistico. Nel frattempo, gli altri aeroporti siciliani continuano a fornire il supporto allo scalo etneo. Il tutto, nonostante i disagi dovuti agli incendi in Sicilia che hanno provocato anche la chiusura temporanea dell’aeroporto di Palermo.

Si attende quindi il ritorno alla piena operatività dell’aeroporto di Catania, prevista per il mese di agosto. Nel frattempo, lo scalo etneo sta aumentando gradualmente i voli da effettuare ogni ora in arrivo e in partenza, mentre si procede con i lavori di bonifica e l’attivazione della tensostruttura montata all’esterno dell’aeroporto. Di seguito, ecco l’elenco dei voli ex Catania dirottati all’aeroporto di Comiso, come da recente pubblicazione sui social dello scalo ibleo.