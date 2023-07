Caro voli Sicilia, la proposta di Salvini: “Studiamo sanzioni più dure”

Anomalie riscontrate per il caro voli in Sicilia. Il ministro Matteo Salvini attua nuove sanzioni per affrontare l'aumento dei prezzi.

Nuove analisi sono state condotte per visionare il caro voli in Sicilia: è emerso che sono presenti delle anomalie nell’aumento dei prezzi, non legati però al costo innalzato del carburante.

A tal proposito, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, durante un’interrogazione alla Camera, afferma che il governo ha intenzione di intervenire duramente per contrastare pratiche scorrette e speculazioni che vanno a danneggiare l’intero comparto del trasporto aereo.

Inoltre, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso sta lavorando con Salvini per attuare un’inasprimento delle sanzioni. Di seguito le sue dichiarazioni: “Interverremo sulle prossime gare in concessione che devono garantire il traffico con la Sardegna e con la Sicilia, per mettere un tetto al costo dei biglietti oltre il quale non si possa andare — per poi continuare — . Noi non possiamo passare dal fronteggiare un’ emergenza in un mercato in cui opera la concorrenza“. Il ministro però, è consapevole che esiste un problema in ambito europeo per quanto riguarda il concetto di continuità territoriale. Dunque, non è possibile un cambiamento dei prezzi ma il governo potrà intervenire per modificare le normative affinché non ci sia chi ne approfitti.